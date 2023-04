https://sputniknews.lat/20230405/encuentran-manos-cortadas-en-un-antiguo-palacio-egipcio-que-revelan-una-macabra-ceremonia---1137747823.html

Encuentran manos cortadas en un antiguo palacio egipcio que revelan una macabra ceremonia

Los hallazgos identificados en 2011 forman parte de la entonces dinastía que habitaba el noreste del país africano durante el periodo 1640 - 1530 a. C. en Avaris (Tell el-Daba). La importancia de la investigación es que por primera vez se utiliza evidencia física por medio del análisis osteológico para poder conocer de qué manera se le extraían las manos a las personas y a que grupo étnico estas pertenecían. En ese sentido, aunque existen antecedentes de inscripciones y de relieves en tumbas y templos egipcios que muestran manos mutiladas o amputadas entre los siglos XVI y XI a. C., los arqueólogos nunca habían encontrado y analizado manos reales amputadas.Con ello, el equipo de investigadores destaca que la presencia de manos incompletas y dedos sueltos podría ser un indicio de que había allí un total de hasta 18 manos.Sobre el procedimiento, los científicos creen que los descuartizadores, después de quitar cualquier parte adherida del antebrazo, las manos eran colocadas en el suelo con los dedos abiertos y en sus lados palmares. El análisis esquelético no solo respalda la interpretación arqueológica, sino que también entrega más detalles sobre este tipo de prácticas.Cuando se descubrieron las manos en las fosas, estas todavía eran "suaves y flexibles", lo que indica que estas partes del cuerpo estaban enterradas antes del inicio del rigor mortis o poco después de que este hubiese pasado. La 'rigidez de los músculos' puede comenzar unas pocas horas después de la muerte, alcanzando su punto máximo entre las 12 y las 24 horas.El inicio del fenómeno corporal actúa de diferentes maneras según las partes del cuerpo, por ejemplo en las manos el proceso suele comenzar de seis a ocho horas después de fallecer. De esta manera, los científicos concluyeron que los individuos probablemente fueron desmembrados durante o poco antes de la ceremonia, y con posterioridad se habría colocado en el pozo.Asimismo, se encontró que los huesos del carpo de la fila proximal (un conjunto de ocho huesos pequeños en la muñeca que conectan las manos con los del antebrazo) estaban intactos en seis de las 12 manos examinadas. Por lo que se argumenta, las manos fueron cortadas deliberadamente desde la cápsula articular hasta llegar a los tendones que cruzan la muñeca.A pesar de todas las evidencias, todavía queda por responder si la mutilación fue una forma de castigo o un símbolo de trofeo por las victorias militares. Sin embargo, el hecho de que se colocaran en un lugar tan visible para el público sería un indicio de lo extendida que estaba esta práctica.La investigación ha sido publicada en Scientific Reports.

