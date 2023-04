https://sputniknews.lat/20230405/putin-denuncia-la-posible-implicacion-de-terceros-paises-en-atentados-terroristas-en-rusia-1137761415.html

Putin denuncia la posible implicación de terceros países en atentados terroristas en Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que existen muchas razones para creer que en la preparación de atentados terroristas en las nuevas regiones... 05.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-05T14:43+0000

2023-04-05T14:43+0000

2023-04-05T15:21+0000

"Hay motivos para afirmar que en la preparación de tales actos de sabotaje y terrorismo participa el potencial de terceros países y de los servicios de inteligencia occidentales. Además, elementos puramente criminales, incluyendo el crimen organizado, traficantes de drogas, defraudadores financieros, etc., también tratan de aprovecharse de la situación en las regiones de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Zaporozhie y Jersón", afirmó Putin en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.Además, exigió que se reprimiera con dureza la propaganda de los neonazis y sus patrocinadores en las nuevas regiones y que se desenmascararan las mentiras y los hechos falsificados. El régimen de Kiev no perdona a nadie y perpetra regularmente atentados terroristas contra la población civil de las nuevas regiones rusas, denunció el presidente ruso. No obstante, el mandatario hizo hincapié en que Rusia dispone de todos los recursos para garantizar las tareas y la protección de los habitantes en las regiones. Conforme a sus palabras, las fuerzas del orden y los servicios especiales deben hacer todo lo posible para garantizar una vida segura en las nuevas regiones, proteger a las personas, su seguridad, sus bienes y sus propiedades de la arbitrariedad y la violencia.

