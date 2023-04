https://sputniknews.lat/20230405/twitter-etiqueta-a-radio-npr-como-medio-afiliado-al-estado-de-eeuu-1137774096.html

Twitter etiqueta a radio NPR como 'medio afiliado al Estado de EEUU'

WASHINGTON (Sputnik) — El servicio de radiodifusión pública estadounidense National Public Radio (NPR) fue etiquetado como 'medio afiliado al Estado de EEUU'... 05.04.2023, Sputnik Mundo

"Parece acertado", tuiteó Musk en respuesta a un usuario que llamó la atención sobre el nuevo rótulo en la cuenta de la NPR, y adjuntó una captura de pantalla de la definición del Centro de Ayuda de Twitter, que señala: "Los medios de comunicación afiliados al Estado se definen como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas o el control sobre la producción y distribución." La etiqueta hasta ahora había sido aplicada a cuentas de medios no occidentales, en particular de China y Rusia, acusados de carecer de independencia editorial. La revista Forbes informó que el Centro de Ayuda de Twitter anteriormente especificaba que "las organizaciones de medios financiados por el Estado con independencia editorial, como por ejemplo la BBC en el Reino Unido o NPR en los EEUU, no entran en la categoría de medios afiliados al Estado para los efectos de esta política". El Centro de Ayuda ahora solo incluye a la BBC como ejemplo. Las cuentas de medios afiliados al Estado no son recomendadas o promovidas por la plataforma. El presidente de la NPR, John Lansing, afirmó el 5 de abril en una declaración estar "molesto" por esta decisión de Twitter, que según él no va de acuerdo con las propias pautas de la red social.

