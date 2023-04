https://sputniknews.lat/20230406/el-gobierno-hondureno-denuncia-sabotaje-en-reactivacion-de-incendio-forestal-1137813902.html

El Gobierno hondureño denuncia sabotaje en reactivación de incendio forestal

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras afirmó que la reactivación de un incendio forestal controlado desde el 4 de... 06.04.2023, Sputnik Mundo

El portavoz oficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cristian Sevilla, aseguró que el incendio forestal afecta el sector de El Hatillo, al noreste de la capital, por el que peligraba, entre otras, la residencia del embajador de Japón y hasta el propio cementerio de la localidad. "Estamos haciendo investigaciones, que, personas que quieren construir complejos habitacionales son los que queman esta zona para según ellos, al no haber parte forestal, no habrá problemas para que se les de permisos, lo cual no va a suceder", expuso a una radio capitalina el comisionado presidencial para la reforestación nacional y medioambiente, Miguel Briceño. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) reporta un total de 769 incendios forestales en lo que va de año, con cerca de 30 mil hectáreas de bosque consumidas por el fuego.

