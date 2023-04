https://sputniknews.lat/20230406/el-turismo-vuelve-a-la-normalidad-en-machu-picchu-pero-no-todos-celebran-la-noticia-1137786624.html

El turismo vuelve a la normalidad en Machu Picchu, pero no todos celebran la noticia

El turismo vuelve a la normalidad en Machu Picchu, pero no todos celebran la noticia

El flujo de turistas hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, vuelve lentamente a niveles de visitas... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T04:56+0000

2023-04-06T04:56+0000

2023-04-06T04:56+0000

américa latina

dina boluarte

pedro castillo

machu picchu

perú

🧭 destinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106168/01/1061680189_0:80:3085:1815_1920x0_80_0_0_4897a13a4cf746c72567d319d80f732b.jpg

Desde mediados de febrero el Santuario Histórico de Machu Picchu está funcionando con normalidad, luego de varios meses de cierre, primero por la pandemia por SARS-CoV-2 y luego por las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, desatadas en el Perú tras la destitución de Pedro Castillo, determinada por el Congreso el 7 de diciembre de 2022.Así, la reactivación del flujo de turistas parece llegar a los niveles previos al inicio de la pandemia en 2020, ya que el sitio arqueológico colmó el aforo para el fin de semana largo de esta Semana Santa de 2023.El presidente de la Cámara de Comercio de Machu Picchu, Maycol Ugarte, informó al medio local La República que se agotaron los boletos de entrada al santuario puestos a la venta para el fin de semana del 7 al 9 de abril.Sin embargo, no todos los operadores turísticos celebran la noticia. Muchos empresarios hoteleros se han quejado de que los visitantes no se alojan en la localidad de Aguas Calientes o Machu Picchu pueblo, como se conoce entre los locales, debido a que se ha incrementado la frecuencia de trenes hacia el sitio arqueológico, por lo cual los turistas llegan y se van el mismo día.Los hoteleros solicitarán una reunión con los representantes de las operadoras de trenes (Peru Rail e Inka Rail) para analizar la problemática, dado que las nuevas frecuencias perjudican económica y laboralmente a otros sectores dependientes de la actividad turística."Tenemos que ver una solución. Los hoteles y hospedajes en Machu Picchu están vacíos. Los restaurantes no tienen la misma acogida de antes. No hay esa reactivación que tanto esperábamos. El turismo está subiendo, pero esto no se refleja en los negocios. Ojalá lleguemos a un buen entendimiento. Tenemos deudas por pagar", concluyó el empresario local.

https://sputniknews.lat/20230214/machu-picchu-quiere-renacer-tras-el-golpe-de-la-pandemia-y-la-crisis-politica-1135777911.html

https://sputniknews.lat/20220506/el-sector-turistico-de-peru-pide-al-gobierno-que-amplie-aforo-en-machu-picchu-tras-la-pandemia-1125214676.html

machu picchu

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dina boluarte, pedro castillo, machu picchu, perú, 🧭 destinos