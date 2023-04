https://sputniknews.lat/20230406/empresarios-de-eeuu-reclaman-levantar-sanciones-contra-cuba-para-poder-comerciar-1137779275.html

Empresarios de EEUU reclaman levantar sanciones contra Cuba para poder comerciar

Empresarios de EEUU reclaman levantar sanciones contra Cuba para poder comerciar

Empresarios agrícolas estadounidenses aseguraron en La Habana que las sanciones comerciales impuestas contra Cuba los perjudican y fueron elaboradas "sobre la... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T09:14+0000

2023-04-06T09:14+0000

2023-04-06T09:14+0000

américa latina

eeuu

cuba

la habana

comercio

exportaciones

relaciones comerciales

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/0f/1126814935_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_bff9bd8fa67daf0459f0aa262acb3bfb.jpg

Empresarios estadounidenses visitaron La Habana el 4 de abril para participar de la Tercera Conferencia Empresarial Agrícola entre EEUU y Cuba y defendieron la necesidad de estrechar vínculos comerciales con el país latinoamericano, que se encuentra bajo bloqueo comercial estadounidense desde la década de 1960.Los estadounidenses, nucleados en la Coalición Agrícola de EEUU para Cuba (USACC, por sus siglas en inglés), reclamaron que se implemente un nuevo marco regulador que no excluya a Cuba del comercio, algo que los norteamericanos consideran clave para el desarrollo de las economías. En ese sentido, defendieron la necesidad de ampliar el comercio binacional y la cooperación entre ambos, consignó Cuba Debate.El presidente de la Coalición, Paul Johnson, manifestó que el bloqueo perjudica los intereses de los empresarios de ambos países. Además, apostó por aumentar el comercio y brindar apoyo a los productores cubanos.Johnson advirtió que persisten "obstáculos increíblemente desafiantes" en las relaciones bilaterales que "fueron construidos sobre la base de falsedades y desinformación". El estadounidense apuntó contra la decisión de Washington de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que "no tiene base legal, moral, ni sentido común".Para el referente de la USACC, el encuentro comercial contribuye a "alejarnos de errores pasados y avanzar hacia el futuro".Por su parte, el presidente del Grupo Agrícola de Cuba, Frank Castañeda Santalla, sostuvo que están dispuestos a escuchar propuestas y a recibir inversiones estadounidenses. Además, abogó por que los cubanos tengan iguales derechos a comercializar con EEUU que el resto de los países.En el marco de la conferencia, la delegación de empresarios estadounidenses integrada por productores y gremios dedicados al trigo, maíz, frijoles, leche, arroz, pollo, entre otros alimentos, recorren proyectos productivos locales en Cuba.Desde el año 2000 el Gobierno estadounidense aprobó excepcionalmente la venta de alimentos a Cuba, aunque negó créditos, por lo que el Gobierno cubano se ve en la obligación de pagarlos en efectivo.Desde el Gobierno cubano se ha manifestado que existen potencialidades para el intercambio entre ambos países: "Las potencialidades no están dadas solo por la posibilidad de poder acceder a semillas o tecnologías —donde los productores norteamericanos tienen experiencias—, sino también por la posibilidad de nosotros de exportar nuestras producciones o de concretar algún proyecto de inversión conjunta", expresó el director de asuntos internacionales del Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG), Orlando Díaz Rodríguez.EEUU podría beneficiarse de las producciones agroecológicas cubanas, mientras que la isla podría acceder a alimentos a precios más accesibles que los que importa de Europa y otras regiones.

https://sputniknews.lat/20230213/amlo-critica-a-eeuu-por-el-bloqueo-a-cuba-como-pueden-hablar-de-democracia-y-libertades-1135725942.html

https://sputniknews.lat/20221103/expresidentes-de-america-latina-piden-a-biden-el-fin-del-bloqueo-economico-de-eeuu-a-cuba-1132087047.html

eeuu

cuba

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, cuba, la habana, comercio, exportaciones, relaciones comerciales, relaciones internacionales