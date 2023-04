https://sputniknews.lat/20230406/la-unasur-quienes-podrian-regresar-y-quienes-nunca-se-fueron-1137820492.html

La Unasur: quiénes podrían regresar y quiénes nunca se fueron

La Unasur nació con el sueño de reunir a los 12 países de Sudamérica, pero una ola de gobiernos de derecha la dejó sin ocho miembros entre 2018 y 2020... 06.04.2023

La decisión de Argentina de regresar formalmente a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) revitaliza uno de los bloques de integración más importantes de los primeros años del siglo XXI y que se había debilitado tras la sucesiva partida de varios de sus miembros.Nacida bajo el impulso de líderes regionales como el venezolano Hugo Chávez, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el argentino Néstor Kirchner, la Unasur comenzó a tomar forma el 23 de mayo de 2008, cuando los presidentes de la región firmaron su Tratado Constitutivo en Brasilia. De todas maneras, el bloque comenzó a funcionar efectivamente en 2011, cuando el documento entró en vigencia.Desde su nacimiento, la Unasur tuvo el distintivo de congregar, de forma prácticamente inédita, en una sola organización a los 12 países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.Más allá de los problemas para concretar algunos de sus objetivos, como la integración monetaria y financiera de la región, la plataforma multilateral sí logró avances en materia de cooperación sanitaria —especialmente para la compra conjunta de medicamentos y vacunas en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus— y de defensa.Sin embargo, el cambio en el signo político de varios gobiernos de la región de la segunda década del siglo minó la continuidad de la Unasur. En tiempos del Grupo de Lima —alianza regional articulada en contra del Gobierno del venezolano Nicolás Maduro— una acción coordinada de los gobiernos de derecha de la región dejó a la Unasur sin la membresía de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay.Un año después, el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenín Moreno (2018-2022) siguió el mismo camino y anunció la salida del bloque. La situación de Ecuador era particular, ya que allí estaba la sede de la organización. Por eso, Moreno dejó en claro que Quito reclamaría "la reversión al Ecuador del edificio sede" e incluso dispuso "retirar la estatua de Néstor Kirchner" al entender que el argentino, primer secretario general de la organización, "no representa los valores y la ética de nuestros pueblos".En 2020 el turno de salir le llegó a Uruguay. Con la asunción del derechista Luis Lacalle Pou como presidente, Montevideo ratificó su decisión de salirse del bloque.Bolivia intentó escindirse del bloque durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez pero el ahora presidente, Luis Arce, garantizó su permanencia al recobrar la institucionalidad boliviana y asumir como mandatario.Desde entonces, la Unasur ha mantenido como únicos miembros permanentes a Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana. De todas maneras, el bloque ha quedado paralizado en sus funciones, sin un secretario general ni reuniones periódicas.El anuncio oficial de Argentina de regresar al bloque podría relanzarlo, ya que Buenos Aires fue uno de los socios más activos de la organización. Además, Fernández ya había adelantado en marzo la intención de invitar también a Brasil a reincorporarse, luego de que el derechista Jair Bolsonaro fuera sustituido en el Palacio de Planalto, sede del ejecutivo, por Lula da Silva. Pero además, Fernández parece haber iniciado una campaña en busca de nuevas adhesiones. En su visita a Santiago para reunirse con su par chileno, Gabriel Boric, el mandatario argentino extendió la invitación a su vecino trasandino. "Le he planteado al presidente Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear la Unasur, pero la Unasur de estos tiempos, no la Unasur que conocimos, que tuvo una virtud, que se podía convivir más allá de las diferencias ideológicas. Eso ya es insuficiente y debemos darlo por hecho", afirmó el dirigente argentino.En Brasil, la cadena Globo informó, con base en fuentes gubernamentales, que Lula oficializará el regreso del gigante sudamericano a la Unasur en un mensaje a la nación el 10 de abril, cuando cumpla sus primeros cien días de gobierno, que arrancó el primer día de 2023.Además, medios brasileños dan cuenta de que su Cancillería está preparando una cumbre de presidentes sudamericanos a finales de mayo en la que se discutiría el mecanismo para revivir la Unasur.

