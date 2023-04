https://sputniknews.lat/20230406/la-visita-de-exlider-de-taiwan-a-china-antes-del-viaje-de-tsai-a-eeuu-expone-divisiones-politicas-1137817918.html

La visita de exlíder de Taiwán a China antes del viaje de Tsai a EEUU expone divisiones políticas

La visita de exlíder de Taiwán a China antes del viaje de Tsai a EEUU expone divisiones políticas

EEUU quiere ayudar al Partido Progresista Democrático (PPD) a mantener su liderazgo en Taiwán y usar el viaje de Tsai Ing-wen como moneda de cambio en las...

El 5 de abril, la líder taiwanesa Tsai Ing-wen se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes del país norteamericano, Kevin McCarthy, como parte de su 'tránsito' por Estados Unidos. Durante su visita a la ciudad de Nueva York a fines del mes pasado, la representante taiwanesa también tuvo un encuentro con el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.Asimismo, a principios de agosto de 2022, se reunió con la entonces presidenta de los congresistas estadounidenses, Nancy Pelosi. Por consiguiente, Pekín, que ve a Taiwán como una parte inalienable de su territorio nacional, ha advertido repetidamente a Washington que no trate a la isla como un 'Estado', ya que esto viola el principio de una sola China suscrito por Estados Unidos y sustento de su reconexión diplomática en la década de 1970.Es por ello que el gigante asiático tildó el reciente encuentro entre Tsai Ing-wen y McCarthy como una "provocación" y amenazó con implementar "contramedidas".Para Teo, a primera vista es probable que el Departamento de Estado de EEUU esté controlando estrictamente los mensajes que se transmiten debido a esta reunión. Por otra parte, el partido taiwanés promociona el evento como una especie de victoria para Tsai Ing-wen y sus seguidores.Sin embargo, el especialista advierte que en realidad el hecho expone las limitaciones de la diplomacia taiwanesa en la política internacional, así como su rol como elemento de negociación entre EEUU y China.Las próximas elecciones presidenciales de Taiwán están programadas para enero de 2024. El grupo opositor Kuomintang (KMT) busca recuperar su condición de partido "principal". Al KMT le fue bien durante las elecciones "9 en 1" de noviembre de 2022 y ganó 13 de los principales puestos políticos de los gobiernos locales en 22 ciudades, condados y municipios, mientras que el DPP ganó solo cinco.El KMT mantiene relaciones con el Partido Comunista Chino (PPC) bajo el "Consenso de 1992". Es por ello que mientras Tsai Ing-wen preparaba su provocador viaje a EEUU, el expresidente Ma Ying-jeou (KMT) visitó el 28 de marzo Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu de China, y pronunció un discurso instando a la gente que está en ambos lados del Estrecho de Taiwán a trabajar juntos. La visita de Ma Ying-jeou a China es considerada todo un hecho histórico, ya que es la primera vez que un líder taiwanés actual o anterior viaja a China continental desde 1949. "Desde el punto de vista del DPP, es poco probable que Tsai Ing-wen y sus asesores vean [su reunión con McCarthy] como un error", precisó el especialista en el Indo-Pacífico.No obstante, para el experto es muy importante tener en cuenta que la reunión simultánea del expresidente Ma Ying-jeou a China le ha quitado algo de protagonismo a la llegada de la líder taiwanesa a Estados Unidos, asegurando efectivamente a Pekín que hay personas en Taiwán que todavía se consideran chinas. Del mismo modo, el politólogo considera que el viaje del expresidente también es un sutil recordatorio de que el KMT respalda la política de una sola China y que dicho partido será la mejor organización política para lograr el diálogo y la paz con sus pares. También, el arribo de la exautoridad de manera colateral ha reducido las tensiones causadas por la visita de su contraparte al país norteamericano. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la Administración del presidente Joe Biden, es solo otro día de trabajo habitual jugando la carta de Taiwán y defendiéndose de los ataques republicanos, agregó el analista regional.Para Teo, todo indicaría que no hay un interés por parte de Washington de que la reunión con Tsai Ing-wen se traduzca en un creciente enfrentamiento con China. En ese sentido, también ha llamado la atención cómo la Casa Blanca busca reanudar el diálogo con el liderazgo chino después de que se cancelara la visita del titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, a la República Popular China por el escándalo del globo chino calificado de espía por los norteamericanos. De esta manera, para el experto, la visita de la representante taiwanesa a EEUU tiene tres objetivos: ayudar a la aliada estadounidense Tsai Ing-wen y su partido para que continúe gobernando Taiwán; usar el viaje como un elemento de negociación en las maniobras geopolíticas chino-estadounidenses e impedir que los republicanos obtengan una exposición internacional de alto perfil que les ayude a sumar puntos políticos, mientras dañan los planes de la actual administración.En resumen, EEUU no quiere que la reunión se convierta en otro episodio de confrontación militar que descarrile aún más las tensiones con China, concluyó el politólogo.

