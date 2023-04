https://sputniknews.lat/20230406/los-paises-deben-deshacerse-del-vampiro-chupador-que-es-el-sistema-financiero-estadounidense-1137807421.html

Los países deben deshacerse del "vampiro chupador" que es el sistema financiero estadounidense

Los países deben deshacerse del "vampiro chupador" que es el sistema financiero estadounidense

La hegemonía del dólar está en un fuerte declive y EEUU tiene pocas armas para evitarlo, sostuvo una analista canadiense durante un simposio en Moscú. Agregó... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T14:39+0000

2023-04-06T14:39+0000

2023-04-06T14:39+0000

economía

eeuu

dólar

brics

brasil

📈 mercados y finanzas

sanciones de occidente contra rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sanciones

activos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/06/1137807862_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d2063f93c60a0e12130e6a7bd5cacc9.jpg

El 5 de abril, especialistas rusos y canadienses se reunieron en el club de discusión Valdai para debatir sobre la caída de la hegemonía del dólar en la economía mundial. La nueva configuración geopolítica llevó el tema de la desdolarización al centro de la agenda, siendo incluso incluida en la nueva concepción de la política exterior rusa.De acuerdo con el jefe del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Dmitri Birichevsky, la desdolarización llegó para quedarse y es el resultado de una pérdida de confianza con Occidente.Conforme al diario Financial Times, cerca de 300.000 millones de dólares de los 630.000 millones de dólares de las reservas internacionales de Rusia fueron retenidos por EEUU, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, luego del recrudecimiento del conflicto ucraniano. Anteriormente, países como Venezuela e Irán ya habían sido objeto de incautaciones similares.Es por ello, que los países BRICS "discuten activamente" la formación de sistemas de pagos alternativos al liderado por EEUU, y, asimismo, se plantean reducir el volumen de las reservas en dólares."El sistema financiero diseñado después de la Segunda Guerra Mundial garantizó que el centro privilegiado se financiara a costa de la mayoría mundial", explicó el diplomático ruso. "Para nosotros, este es un sistema neocolonial".Acuerdos como el firmado por Brasil y China para comerciar en monedas nacionales son un paso fundamental para superar la hegemonía del dólar. No obstante, los analistas brasileños temen una posible represalia de Washington para defender su moneda."La posición de la economía estadounidense es todavía considerable. (...) Su capacidad de chantaje y presión a terceros países sigue siendo grande", consideró Birichevsky. "Vemos cómo los norteamericanos consiguen resultados, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU: a través del chantaje y la intimidación que, lamentablemente, muchos países aún no pueden resistir", agregó.Por otro lado, la capacidad de EEUU para reaccionar ante la caída del dólar actualmente es limitada, asegura Radhika Desai, profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Manitoba en Canadá.Además, Washington enfrenta serios problemas económicos internos, como la crisis bancaria y el aumento récord de la desigualdad social interna."La capacidad de EEUU de reaccionar a los movimientos brasileños es limitada. A ellos, con certeza, les gustaría", consideró Desai. "Pero las contradicciones internas del sistema están hirviendo dentro del propio país norteamericano", sostuvo.La especialista canadiense cree que el fin de la hegemonía del dólar liberará al mundo del "vampiro chupador que es el sistema financiero norteamericano" y será positivo para los países no occidentales, que sufren la devaluación artificial de sus monedas y productos.La discusión se dio en el marco del simposio El nuevo orden económico: ¿es realmente posible acabar con el monopolio del dólar?, en el contexto del club de discusión Valdai, en Moscú.

eeuu

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ana Esteves

Ana Esteves

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Esteves

eeuu, dólar, brics, brasil, 📈 mercados y finanzas, sanciones de occidente contra rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, sanciones, activos, 📰 crisis bancaria (2023), crisis económica