El Pentágono 'pierde' documentos clasificados sobre el Ejército ucraniano

Se trata de documentos fechados a principios de marzo. Según el diario, los materiales que incluyen planes de apoyo de la OTAN a Kiev se filtraron hace unos días en Twitter y Telegram. Con ello, cabe destacar que el medio no muestra dichas publicaciones en las redes sociales. El periódico afirmó que uno de los documentos marcado como "altamente secreto" describe "el estado del conflicto al 1 de marzo". Ese día, oficiales ucranianos se encontraban en una base estadounidense en Weisbaden, en Alemania, para participar en sesiones de juegos de guerra, y un día después, el general Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, y el general Christopher Cavoli, comandante supremo aliado para Europa, visitaron las sesiones.Asimismo, la información clasificada proporciona los datos sobre las fuerzas militares ucranianas, su equipamiento y entrenamiento.Se indica que seis de las 12 brigadas que se entrenan en EEUU y en Estados miembros de la OTAN debían haberlo hecho antes del 31 de marzo, y otras tres brigadas antes del 30 de abril. Según los analistas estadounidenses, cada una de estas brigadas cuentan con entre 4.000 y 5.000 soldados.El documento también subraya la necesidad de suministrar más de 250 tanques y 350 vehículos de combate de infantería a estas unidades.Además, se menciona el gasto en sistemas lanzacohetes múltiple Himars suministrados por Estados Unidos, aunque el Pentágono no ha revelado públicamente información sobre la rapidez con la que las tropas ucranianas se gastan los proyectiles de los Himars.Se señala que las autoridades estadounidenses están trabajando para retirar estos documentos de las redes sociales, pero hasta el 6 de abril por la noche no lo habían logrado.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.Numerosos países condenaron las acciones de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

