ELN rechaza realizar interciclo previos al inicio del Tercer Ciclo de negociaciones en la Habana

ELN rechaza realizar interciclo previos al inicio del Tercer Ciclo de negociaciones en la Habana

La delegación de paz de la guerrilla del ELN dio un firmé rechazo a la realización de unos interciclos previos al inicio de los diálogos que se realizaran con... 07.04.2023, Sputnik Mundo

ELN rechaza realizar interciclo previos al inicio del Tercer Ciclo de negociaciones en la Habana

La información se dio a conocer en una carta enviada a los países garantes de los diálogos de paz entre los que están Brasil, Cuba, Chile, Mexico, Venezuela y Noruega, y a los Acompañantes Permanentes Representantes del Secretario General de la ONU y de la Conferencia Episcopal de Colombia.Las declaraciones del ELN se dan en respuesta a las declaraciones del jefe negociador de la Delegación del Gobierno, Otty Patiño, quien en una entrevista con Colombia+20, anunció que antes de iniciar los diálogos del Tercer Ciclo, se tendrán unos diálogos previos con la guerrilla en los que se tomarían varios temas.Es por eso que en la carta del ELN, la guerrilla establece que todo lo que se tenga que hablar y negociar se realizara solo en las negociaciones del Tercer Ciclo, y no antes.Además señalan, que de ser necesario, ELN expondrá sus razones y causas respecto a los últimos enfrentamientos con el ejército colombiano."Les proponemos realizar un encuentro con nuestra delegación, a primera hora del primer día del ciclo, en la que puedan conocer nuestra versión sobre los hechos que se han dado en estas semanas, y han escuchado a distintas instancias del Gobierno y a su Delegación, lo propio es ahora escuchar a la nuestra, tal como estamos seguros ustedes lo harán", se comenta en la carta.Entendiendo la carta de la delegación de paz del ELN que fue enviada los países, representantes de la ONU y la conferencia Episcopal colombiana, en donde se establece que la guerrilla que no aceptan la realización de un interciclo previo a las negociaciones de la Habana.Invitamos a nuestro espacio a al comunicador social, magíster en Negociaciones Económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital, Al Carajo.org, a John Alexander Lastra, quien nos explica respecto a este tema.Y agregó el invitado, respecto a los últimos acontecimientos por los militares muertos:"Mi invitación muy respetuosa es, que no caigamos en la dialéctica de los grandes medios de comunicación que nos han llevado a estratificar emocionalmente la muerte. Porque si fallece un militar, hay indignación, si fallece un insurgente inmediatamente hay festejo, y no podemos caer en esa dialéctica que nos ha conducido al odio y al sectarismo".

