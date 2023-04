https://sputniknews.lat/20230407/los-chalecos-amarillos-de-francia-se-oponen-al-suministro-de-armas-a-kiev-1137842409.html

Los chalecos amarillos de Francia se oponen al suministro de armas a Kiev

Los chalecos amarillos de Francia se oponen al suministro de armas a Kiev

PARÍS (Sputnik) — El movimiento de los chalecos amarillos de Francia está en contra del suministro de armas a Ucrania, declaró a Sputnik Thierry-Paul Valette... 07.04.2023, Sputnik Mundo

El activista agregó que el movimiento de los chalecos amarillos está compuesto por sectores de población de Francia económicamente inestables. "Las autoridades pedirán a estas personas que se reduzcan en todos los ámbitos, mientras aumentan el gasto militar en miles de millones de euros, en particular para apoyar la industria de la guerra, que tiene lugar en un territorio no francés", recalcó. La población, continuó, "no entiende esto". El movimiento de los chalecos amarillos franceses fue fundado en 2018. Inicialmente, se centraba en el rechazo al alza del impuesto del carbono, luego las peticiones se expandieron a una amplia gama de demandas sociales y económicas, entre ellas la retirada de Francia de la Unión Europea y la OTAN. Numerosos países, entre ellos Francia, condenaron la operación militar especial de Rusia en Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022, y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la Alianza Atlántica están "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

