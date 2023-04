https://sputniknews.lat/20230408/llaman-a-despedir-al-ministro-de-economia-de-serbia-por-promover-sanciones-antirrusas-1137901496.html

Llaman a despedir al ministro de Economía de Serbia por promover sanciones antirrusas

BELGRADO (Sputnik) — El Movimiento de Socialistas de Serbia, liderado por el ministro del Interior serbio, Aleksandar Vulin, instó a destituir al ministro de... 08.04.2023, Sputnik Mundo

Basta abogó antes porque su país se sume a las sanciones contra Rusia, ya que Belgrado paga "un precio alto" por la renuncia a apoyar las medidas restrictivas de Occidente. Además, en su reciente reunión con la delegación del FMI, según medios, declaró que apoya al presidente serbio, Aleksandar Vucic, pero "no entiende por qué no impone sanciones contra Rusia". De acuerdo con el mandatario serbio, Belgrado continuaría la política de neutralidad e "intentaría no aplicar las sanciones antirrusas el tiempo que pueda". Vucic señaló que el conflicto en Ucrania va derivando en la tercera guerra mundial y denunció que Occidente presiona cada vez más a Belgrado para obligarlo a aprobar las sanciones contra Rusia.

