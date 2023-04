https://sputniknews.lat/20230408/republica-checa-podria-calificar-a-rusia-y-china-como-amenazas-para-su-seguridad-1137907561.html

República Checa podría calificar a Rusia y China como amenazas para su seguridad

República Checa podría calificar a Rusia y China como amenazas para su seguridad

PRAGA (Sputnik) — La República Checa nombrará por primera vez a Rusia y China como amenazas para su seguridad en sus documentos estratégicos, informó este 8 de... 08.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-08T20:05+0000

2023-04-08T20:05+0000

2023-04-08T20:07+0000

defensa

seguridad

china

república checa

europa del este

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1a/1137356180_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_99c9ef0507b854d1d3b376dfd15d0497.jpg

"La Estrategia de Seguridad y la Estrategia de Defensa, los dos documentos principales de la política checa de seguridad y defensa, incluían un lenguaje general como 'ciertos Estados' o 'la inestabilidad y los conflictos regionales en la región euroatlántica'. Ahora, la República Checa nombrará por primera vez a Rusia y China como amenazas a su seguridad en sus documentos estratégicos", señala el informe. Según el medio, los funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Cancillería trabajan actualmente en la elaboración de documentos en los que se exponen las posiciones, ambiciones y planes de la República Checa en materia de política de seguridad y defensa. "Ambos documentos, la Estrategia de Seguridad y la Estrategia de Defensa, indicarán claramente las fuentes de las mayores amenazas para la república. Además del terrorismo, serán Rusia y China", añade la nota. Tras la actualización de los dos documentos principales, se trabajará en otros, en particular la Visión de la Defensa a Largo Plazo y el Concepto para la Construcción del Ejército Checo. "Las versiones actuales de estos documentos están desactualizadas (...) Mencionan vagamente 'ciertos estados que buscan revisar el orden internacional existente' y también hablan de Rusia, que 'persigue abiertamente sus ambiciones de poder en Europa del Este, incluso mediante la fuerza militar', pero no se trata de una referencia directa a Rusia como amenaza para la seguridad checa", señala el medio. Vladímir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra

https://sputniknews.lat/20230330/china-y-rusia-espalda-con-espalda-frente-a-la-amenaza-de-occidente-1137537706.html

https://sputniknews.lat/20230220/china-nunca-aguantara-amenazas-de-eeuu-sobre-su-relacion-con-rusia-1136001939.html

china

república checa

europa del este

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, china, república checa, europa del este