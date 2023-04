Rosalía ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México el 28 de abril | Video

Qué bonito que la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México también garantice el derecho a la alegría.



Hay muchas personas que no pudieron ver a Rosalía en Ceremonia porque no tenían más de $1,000 para pagar su boleto.



Que la aversión política no les nuble la empatía. pic.twitter.com/YtZlFEeRhC