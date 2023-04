https://sputniknews.lat/20230411/de-su-exilio-en-abu-dabi-a-otra-regata-en-galicia-el-rey-juan-carlos-i-regresara-de-nuevo-a-espana-1137996093.html

De su exilio en Abu Dabi a otra regata en Galicia: el rey Juan Carlos I regresará de nuevo a España

De su exilio en Abu Dabi a otra regata en Galicia: el rey Juan Carlos I regresará de nuevo a España

El monarca emérito tiene previsto acudir a una regata en el municipio de Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra. De materializarse el viaje, se trataría de la... 11.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-11T16:44+0000

2023-04-11T16:44+0000

2023-04-11T16:44+0000

españa

juan carlos i

abu dabi

galicia

los escándalos del rey emérito de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/08/06/1092337155_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_660e4ef00990670b2f1bc21c42684e82.jpg

El padre del actual jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, podría apersonarse del 19 al 23 de abril en tierras gallegas para asistir a una competición perteneciente a la Copa de España de vela y en la que participa su velero, el Bribón, en la clase 6m. Su llegada se produciría, según informó EFE, luego de sostener un almuerzo privado con el rey de Inglaterra, Carlos III, que en mayo será oficialmente coronado.En los mentideros de la realeza anteriormente se apuntaba al mes de junio como fecha probable de su llegada, toda vez que mayo quedaba descartado para no interferir con su presencia en los comicios locales y autonómicos fijados para finales de ese mes. De modo que ha sido la invitación del monarca inglés lo que ha posibilitado la elección de una fecha más temprana para la visita, circunscrita únicamente a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, una de las capitales turísticas de las Rías Baixas.En realidad, las autoridades locales no disponen todavía de la confirmación oficial, aunque el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ya confirmó a los medios la disposición de la región para acogerlo "con los brazos abiertos".Impacto mediático y turísticoLa primera vez que Juan Carlos de Borbón visitó España tras mudarse en verano de 2020 a Abu Dabi fue en mayo de 2022 y lo hizo también en Sanxenxo. Su presencia provocó un verdadero revuelo, mayoritariamente favorable a su llegada.Pero la visita del rey emérito tampoco dejó indiferente a la parte de la sociedad que no ve con buenos ojos su figura, en permanente entredicho y rodeada del escándalo tras las numerosas investigaciones judiciales de los últimos años en torno a sus finanzas. En el mismo Sanxenxo hubo actos de protesta y el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo calificó entonces de "delincuente", por lo que es probable que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.El monarca estuvo alojado en la casa de un amigo íntimo, llamado Pedro Campos, a la sazón el director del Real Club Náutico. Durante aquella estancia, la vivienda estuvo en todo momento rodeada de periodistas. Y para la competición en sí se acreditó un número inusual de medios de comunicación: más de 200. Esto propició un impacto mediático que se tradujo en una ocupación hotelera del 80%, algo inusual para un mes de mayo en Sanxenxo. La recaudación por plazas de parking se incrementó un 131% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, por lo que es previsible que la nueva visita arroje unas cifras similares.

https://sputniknews.lat/20220523/el-gobierno-de-espana-anuncia-que-el-rey-emerito-ha-perdido-la-oportunidad-de-pedir-perdon-1125734024.html

abu dabi

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

juan carlos i, abu dabi, galicia, los escándalos del rey emérito de españa