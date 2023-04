https://sputniknews.lat/20230411/el-kremlin-desmiente-que-egipto-planeaba-en-secreto-enviar-hasta-40000-cohetes-a-rusia-1137989798.html

El Kremlin desmiente que Egipto planeaba en secreto enviar hasta 40.000 cohetes a Rusia

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, habría ordenado a sus subalternos el envío secreto de hasta 40.000 cohetes a Rusia, informó 'The Washington Post'... 11.04.2023, Sputnik Mundo

El mismo documento cita a Salah al-Din diciendo que "ordenaría a su gente trabajar por turnos si fuera necesario, porque era lo menos que Egipto podía hacer para pagarle a Rusia por una ayuda no especificada en el pasado". El mandatario egipcio sugirió en esa conversación la opción de vender "material ordinario" a China dejando espacio para "producir más Sakr 45", un cohete de 122 mm fabricado por Egipto. El documento no dice explícitamente si los cohetes que se producirían para Rusia son Sakr 45, pero este modelo sería compatible con los lanzacohetes múltiples rusos Grad. El portavoz de la Cancillería egipcia, Ahmed Abu Zeid, a quien el diario preguntó por la veracidad del resumen citado, se limitó a decir que "la posición de Egipto desde el principio se basa en no involucrarse en esta crisis y mantenerse equidistante de ambos bandos, al tiempo de reafirmar el apoyo de Egipto a la Carta de la ONU y el derecho internacional en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU". A su vez, Dmitri Peskov, restó credibilidad al artículo y afirmó a los periodistas que "parece un bulo de turno, de esos que sobran hoy".

