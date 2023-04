https://sputniknews.lat/20230411/lula-acusa-a-bolsonaro-de-haber-querido-perpetuar-el-fascismo-en-brasil--1137974958.html

Lula acusa a Bolsonaro de haber querido "perpetuar el fascismo" en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atacó a su antecesor Jair Bolsonaro, durante el discurso que ofreció por sus primeros 100 días de Gobierno. 11.04.2023, Sputnik Mundo

Sin referirse directamente a Bolsonaro y nombrándolo como "ese ciudadano" conocido —según él— por sus repetidas "ofensas" contra "la democracia, las mujeres, los negros, los gobernadores", Lula acusó a su antecesor de haber intentado "perpetuar el fascismo" en Brasil y gastar millones para intentar reelegirse.En este sentido, Lula se dijo "muy orgulloso" y optimista por el futuro de su país, pues nuevamente encabeza "un Gobierno que se mira en el pueblo brasileño y se despierta temprano para cuidar de los que más lo necesitan, que en los últimos años fueron víctimas de la ausencia de Gobierno".El presidente de Brasil también hizo alusión al "intento de golpe de Estado" perpetuado el pasado 8 de enero por "un grupo de reaccionarios y fascistas" que "no querían dejar el poder, no querían acatar el resultado electoral después de los millones del presupuesto que fueron usados para ganar las elecciones".Lula advirtió que en su país hay "mucha gente a la que no le gusta la democracia impregnada aquí", pero admitió que confía en que la respuesta que dio su Administración tras los sucesos del 8 de enero marque su mandato y le permita "seguir reconstruyendo" a Brasil. Asimismo, lamentó que la injusticia social siga aquejando a la sociedad brasileña: "No es posible, en el siglo XXI, en el primer cuarto de este siglo, que sepamos que en este país todavía existe el trabajo esclavo, a pesar de que fue abolido el 13 de mayo de 1888".

