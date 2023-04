https://sputniknews.lat/20230411/putin-destaca-el-desarrollo-de-la-economia-rusa-pese-a-la-presion-de-eeuu-y-sus-aliados-1138005170.html

Putin destaca el desarrollo de la economía rusa pese a la presión de EEUU y sus aliados

2023-04-11T18:50+0000

2023-04-11T18:50+0000

2023-04-11T18:50+0000

economía

rusia

vladímir putin

📈 mercados y finanzas

pib

inflación

El jefe de Estado recordó que, al preparar el presupuesto actual, el Gobierno ruso partió de una previsión de descenso del PIB del 2,9% en el 2022 y del 0,8% en el 2023. Pero la realidad resultó ser mucho más positiva y el Gabinete mejoró notablemente sus estimaciones gracias a las nuevas estadísticas."Como ya dije, sus tendencias positivas son cada vez más fuertes. Así, según los datos operativos, desde principios de abril el volumen de negocios del comercio al por menor aumentó casi un 25%", afirmó Vladímir Putin en una reunión sobre las cuestiones económicas.Agregó que la inflación anual en Rusia descendió al 3,3% a partir del 3 de abril y será inferior al 3% a finales de mes.El mandatario también indicó que dado que la tasa de desempleo de Rusia es históricamente mínima, hay escasez de mano de obra en muchos sectores."Dada la tasa de desempleo históricamente mínima del 3,5% en todo el país, sencillamente no hay suficientes trabajadores en muchas áreas. Hay tres retos principales que abordar. El primero es utilizar el potencial de recursos humanos de las regiones en las que el nivel de desempleo sigue siendo alto, y tenemos tales regiones", declaró el jefe de Estado.En sus palabras, debe fomentarse activamente el uso de tecnologías de fabricación ajustada y automatización en todos los sectores y en el ámbito social debe intensificarse la inversión en formación en las profesiones más demandadas.Putin agregó que hay razones para creer que la actividad económica seguirá aumentando en Rusia, ya que el índice de actividad empresarial está creciendo. Detalló que los factores de riesgo externos siguen estando presentes, el Gobierno no tiene derecho a relajarse y dejar que las cosas fluyan por sí solas.Esto sucede al tiempo que numerosos países condenaron la operación militar especial en Ucrania y anuncian sanciones contra Moscú.Sin embargo, según el presidente ruso, el plan occidental de aplastar a corto plazo la economía rusa no tuvo éxito. Ella se contrajo apenas un 2,5% el año pasado, un descenso considerablemente menor que los experimentados durante la crisis financiera de 1998 (5,3%) y la gran recesión de 2008 (7,9%). El Fondo Monetario Internacional pronosticó también que el crecimiento económico ruso superaría al de Alemania y el Reino Unido tanto en 2023 como 2024.

