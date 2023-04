https://sputniknews.lat/20230412/cancilleria-rusa-el-armamento-occidental-para-kiev-podria-amenazar-la-aviacion-civil-en-el-mundo-1138037964.html

Cancillería rusa: el armamento occidental para Kiev podría amenazar la aviación civil en el mundo

rusia

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🌍 europa

ministerio de asuntos exteriores de rusia

defensa

🛡️ zonas de conflicto

En el organismo subrayaron que la Unión Europea (UE) había transferido a Kiev armas y equipo militar por un valor de más de 12.000 millones de euros. Además, los países miembros suministran armas pesadas, aviones, tanques, y también acordaron enviar otro millón de proyectiles de artillería a las Fuerzas Armadas ucranianas antes de finales del 2023. Asimismo, desde la Cancillería afirmaron que los países de la UE no impiden el reclutamiento de mercenarios.Se agrega que "son las armas occidentales puestas en manos de las criminales autoridades y mercenarios ucranianos las que asesinan a la población civil de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón, incluidos mujeres y niños"."Bajo los ataques sistemáticos de la artillería ucraniana se encuentran zonas residenciales de las ciudades, infraestructuras civiles, bombardeos de la central nuclear de Zaporozhie con todas las consiguientes amenazas de una catástrofe nuclear en el continente", informaron.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también comentó las palabras del primer ministro húngaro, Viktor Orban, de que los países de la UE están cerca de discutir el tema, hasta ahora evitado, del envío de "tropas de algún tipo de mantenimiento de la paz" a Ucrania. Señala que "cualquier especulación de la UE sobre su mantenimiento de la paz en las actuales circunstancias es muy hipócrita, ya que la comunidad política no hace ningún esfuerzo hacia un acuerdo".Los países occidentales siguen afirmando que Ucrania debe derrotar a Rusia en el campo de batalla e intensifican las entregas de armas y material militar.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

