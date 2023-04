https://sputniknews.lat/20230412/trump-sobre-las-intenciones-de-biden-de-ser-reelecto-no-creo-que-pueda-1138021043.html

Trump sobre las intenciones de Biden de ser reelecto: "No creo que pueda"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cree que Joe Biden tenga la capacidad para competir por su reelección en los comicios presidenciales de... 12.04.2023, Sputnik Mundo

En un adelanto de una entrevista brindada a Fox News, el republicano se pronunció sobre las reiteradas intenciones de Biden de seguir en la Casa Blanca. Un día antes, Joe Biden aseguró que sí tiene planes para ser el candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de su país. Sin embargo, dijo que todavía no era momento para anunciarlo de forma oficial. En otra parte de la entrevista con Fox News, Donald Trump habló sobre su reciente audiencia ante una corte de Nueva York, donde enfrenta 34 cargos por falsificación de registros contables. Al respecto, el expresidente señaló que los funcionarios que se encargaron de arrestarlo estaban llorando y muy conmovidos por lo que sucedía."Fueron increíbles. Cuando fui a la Corte, que también es una prisión de alguna forma, me registraron, y puedo decirte que la gente estaba llorando, gente que profesionalmente trabaja ahí y no tiene problemas encerrando asesinos y ven a todos. Es duro, un lugar duro, y estaban llorando. Realmente estaban llorando. Dijeron: 'Lo siento'", afirmó Trump.Los 34 cargos que le fueron presentados a Trump por el juez Juan Merchan en un tribunal de Manhattan no son considerados como delitos graves, según las leyes estadounidenses, a menos que estos hayan sido cometidos para facilitar o encubrir otro delito. Es en este punto donde el fiscal del caso, Alvin Bragg, argumenta su acusación: "Trump y otros emplearon una trama para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales. A continuación, hizo todo lo posible por ocultar esta conducta, provocando docenas de entradas falsas en registros mercantiles para ocultar actividades delictivas, incluidos intentos de violar las leyes electorales estatales y federales". Bragg asegura que Trump pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de que ella guardara silencio y no afectara la campaña electoral del republicano en 2016. Según la Fiscalía, el pago fue realizado por el entonces abogado del expresidente, Michael Cohen.

