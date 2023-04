https://sputniknews.lat/20230412/viena-justifica-la-ausencia-de-visados-para-delegados-rusos-por-falta-de-datos-de-la-onu-1138058310.html

Viena justifica la ausencia de visados para delegados rusos por falta de datos de la ONU

VIENA (Sputnik) — La mayoría de los delegados rusos del Comité Especial de la ONU en Viena no recibió visados porque la Oficina de Naciones Unidas contra la... 12.04.2023, Sputnik Mundo

"El Ministerio de Exteriores no recibió ninguna notificación de la UNODC sobre los participantes de Rusia acreditados para la conferencia", explicó el representante de la Cancillería austriaca. La víspera, el jefe adjunto de la delegación rusa para el evento, Ernest Chernujin, denunció que la mayoría de los delegados no recibieron visas austriacas para participar en la V Sesión del Comité Especial de la ONU en Viena para la elaboración de una convención internacional integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Entre los miembros de la delegación rusa que no pudieron asistir al evento figuran representantes de los ministerios del Interior y de Justicia, de la Fiscalía General y del Comité de Investigación de Rusia.

