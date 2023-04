https://sputniknews.lat/20230413/el-canciller-espanol-garantiza-a-vucic-una-posicion-firme-de-no-reconocimiento-de-kosovo-1138097651.html

El canciller español garantiza a Vucic una posición firme de no reconocimiento de Kosovo

BELGRADO (Sputnik) — El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, que la posición de Madrid... 13.04.2023, Sputnik Mundo

La nota agrega que el presidente serbio, a su vez, agradeció a España "su posición de principio sobre el no reconocimiento de Kosovo y el apoyo activo a Serbia en los foros internacionales". Se indica que "los interlocutores expresaron un sincero compromiso de Serbia y España con el respeto del derecho internacional y el apoyo mutuo cuando se trata de la integridad territorial y la soberanía de los dos Estados". De momento, Albares está de visita en Belgrado, donde sostuvo unas reuniones a puertas cerradas con su homólogo serbio, Ivica Dacic, y Vucic. España, junto con Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia, es un estado de la Unión Europea (UE) que no ha reconocido la independencia del autoproclamado Kosovo. Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones. Belgrado, que busca acercarse a la UE, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Pristina con la mediación de Bruselas. El mayor logro alcanzado en estas negociaciones fueron los acuerdos de 2013 sobre los principios de distensión, y de 2015, en relación a la Comunidad de Municipios Serbios en Kosovo, pero el plazo tope, el 4 de agosto de 2018, fijado por Bruselas para cumplir lo acordado, fue ignorado por Pristina, provocando un aumento de la tensión en Kosovo.

