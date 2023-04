https://sputniknews.lat/20230413/reportan-que-el-fiscal-del-caso-contra-trump-recibio-mas-amenazas-de-muerte-1138079665.html

El fiscal del caso contra Trump recibe nuevas amenazas de muerte

El fiscal de Distrito de Nueva York que lleva el proceso penal contra el expresidente Donald Trump, Alvin Bragg, ha recibido al menos dos cartas con amenazas... 13.04.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

donald trump

política

nbc

De acuerdo con el citado medio, la más reciente amenaza llegó este 12 de abril en un sobre. Dentro de este se encontraba una carta en la que se usaban palabras obscenas para referirse al peso de Bragg, así como un polvo blanco que las autoridades determinaron como inofensivo.Adentro del sobre también se encontraba una foto de Trump y Bragg, según NBC. La Policía de Nueva York no brindó más detalles de lo que contenía el sobre.Según las fuentes consultadas por NBC, se trata del segundo sobre con amenazas de muerte que recibe el fiscal. La primera amenaza ocurrió en marzo, antes de iniciarse el proceso penal contra Trump por la falsificación de registros contables y por haber intentado comprar con 130.000 dólares el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, durante la campaña electoral del republicano en 2016. En aquel primer sobre también había polvo blanco. Durante la audiencia en su contra, Trump se declaró no culpable y aseguró que todo el proceso es una forma de continuar la persecución política en su contra para evitar que se postule para la Presidencia de Estados Unidos, otra vez, en 2024.Las autoridades han informado también que Alvin Bragg ha recibido "cientos" de mensajes parecidos, de los cuales al menos una docena sí se consideran como verdaderas amenazas de daño.Hasta el momento no se han informado medidas adicionales de seguridad para proteger al fiscal.

eeuu

eeuu, donald trump, política, nbc