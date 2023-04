https://sputniknews.lat/20230415/exfuncionario-del-pentagono-las-capacidades-de-rusia-en-la-guerra-electronica-no-tienen-parangon-1138194716.html

Exfuncionario del Pentágono: "Las capacidades de Rusia en la guerra electrónica no tienen parangón"

El 15 de abril, las Fuerzas Armadas de Rusia conmemoran el Día del Especialista en Guerra Electrónica, que se celebra desde el año 2006, en virtud de un decreto emitido por el presidente, Vladímir Putin. La festividad se remonta al 15 de abril de 1904, cuando el sistema de comunicaciones del enemigo fue interferido durante el asedio a la Fortaleza de Port Arthur en medio de la guerra ruso-japonesa.Desde entonces, las tropas rusas especializadas en el ámbito eléctrico se han convertido en una fuerza a tener muy en consideración, algo que han vuelto a confirmar las recientes filtraciones del Pentágono que, en particular, contienen información sensible sobre el conflicto de Ucrania, donde Rusia lleva a cabo su operación militar especial. De acuerdo con uno de los documentos publicados recientemente y citados por los medios de comunicación estadounidenses, las bombas montadas con kits de guiado inteligente JDAM "están cayendo víctimas de las interferencias electrónicas rusas en Ucrania, lo que hace que no alcancen sus objetivos".Al ser preguntado sobre cómo el sistema de guerra electrónica ruso podría afectar a la ofensiva de Ucrania planeada para la primavera, el exoficial sugirió que ellos podrían "interferir las señales de orientación y posicionamiento de los satélites ucranianos, haciendo que las fuerzas del país europeo no puedan utilizar sus municiones guiadas de precisión".Pyne refiriéndose a los sistemas de bloqueo rusos, explicó que "lo que los hace únicos es su capacidad de obstaculizar no solo a los radares y a las comunicaciones de los enemigos, sino que también las señales de orientación y posicionamiento por satélite a unas distancias mucho más largas que los sistemas de interferencia occidentales, con alcances reportados de hasta 200-500 km".El especialista recordó que estas tecnologías también pueden "participar en ciberataques contra el adversario mediante la transmisión de códigos maliciosos que pueden infectar sus redes de internet y sus comunicaciones" y, adicionalmente, son capaces de transmitir "textos falsos o desmoralizadores a las tropas y civiles contrarios".De acuerdo con Pyne, el país euroasiático "no ha mostrado realmente todas sus capacidades de guerra cibernética y electrónica, que muchos analistas de seguridad nacional consideran las mejores del mundo". El académico añadió que estas capacidades ayudan a Rusia a "cegar los sistemas de alerta temprana y a perturbar o degradar gravemente los sistemas de mando y control militar [de enemigos potenciales], dificultándoles [a estos] la realización de operaciones ofensivas o incluso defensivas".

