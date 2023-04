https://sputniknews.lat/20230415/los-lazos-entre-medio-oriente-rusia-y-china-son-simbolo-de-un-enorme-desafio-para-eeuu-1138199381.html

Los lazos entre Medio Oriente, Rusia y China son "símbolo de un enorme desafío para EEUU"

Los lazos entre Medio Oriente, Rusia y China son "símbolo de un enorme desafío para EEUU"

Lo afirmó Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EEUU, quien dijo que su país ya no parece ser un socio atractivo para buena parte del mundo. 15.04.2023

El economista estadounidense reconoció que el mundo unipolar establecido por EEUU había dejado de existir, gracias a la emergencia de potencias como Rusia, China y Oriente Medio."Hay una creciente aceptación de la fragmentación y, tal vez incluso más preocupante, creo que hay una sensación creciente de que el nuestro puede no ser el mejor fragmento con el que asociarse", dijo Summers a la señal Bloomberg Television durante una estancia en Washington para asistir a la reunión de primavera de los jefes de finanzas globales organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.Hablando sobre la pérdida de influencia de EEUU en el escenario global, el extesorero norteamericano dijo: "Alguien de un país en desarrollo me dijo: 'lo que obtenemos de China es un aeropuerto. Lo que recibimos de Estados Unidos es un reproche'".En ese sentido, el exfuncionario y profesor en Harvard dijo que el acercamiento entre Rusia, Medio Oriente y China, país que recientemente logró mediar exitosamente para lograr la reanudación de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, es "un símbolo de algo que creo que es un gran desafío para Estados Unidos".Vale recordar que a fines de marzo, el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo chino XI Jinping se reunieron en Moscú, y reafirmaron el gran momento de su relación bilateral con la firma de 14 documentos, entre ellos una declaración acerca de la voluntad de ambos gobiernos de "ahondar las relaciones de asociación integral y de interacción estratégica, que entran en una nueva era".Y apenas esta semana, en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a Pekín para reunirse con su par Xi Jinping, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff tomó posesión como la flamante jefa del Nuevo Banco de Desarrollo, un organismo financiero creado por Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, que juntos forman el bloque de los BRICS.La institución financiera multilateral fue presentada como una alternativa a los mecanismos financieros internacionales occidentales, y durante la ceremonia el propio Lula dijo que la herramienta liberaría a los países emergentes "de la sumisión a las instituciones financieras tradicionales, que quieren gobernarnos".En ese contexto, Summers reconoció que el FMI y el Banco Mundial ya contaban con ascendentes competidores en el escenario global. "Si el sistema de Bretton Woods no funciona con fuerza en todo el mundo, habrá serios desafíos y alternativas propuestas", vaticinó.

