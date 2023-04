https://sputniknews.lat/20230417/con-un-mercosur-estancado-se-lograran-acuerdos-con-china--1138268573.html

Con un Mercosur "estancado" ¿se lograrán acuerdos con China?

Con un Mercosur "estancado" ¿se lograrán acuerdos con China?

El comercio entre los países integrantes del bloque representa cada vez menos mientras que a nivel global la participación del Mercosur en las exportaciones creció apenas 7 puntos de 1991 a 2022.

Tras su encuentro en Pekín, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y su par chino Xi Jinping firmaron una declaración conjunta en la que China manifiesta el interés de profundizar la cooperación con el Mercosur.En tanto, desde el domingo 16 y hasta el jueves 20 el canciller uruguayo Francisco Bustillo visita el país asiático y uno de los temas a tratar con su homólogo Qin Gang será el tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, cuyo estudio de factibilidad ya arrojó buenos resultados.Este interés de Uruguay ocasionó roces dentro del Mercosur. Sin embargo en enero Lula visitó el pequeño país vecino y dijo comprender la posición de Montevideo, e incluso que veía viable un acuerdo con China a nivel de bloque.En conversación con Contante y Sonante el doctor en relaciones internacionales uruguayo Ignacio Bartesaghi consideró que esa postura de Brasil no quedó plasmada de forma explícita en la declaración firmada días pasados."La única mención al Mercosur es por el lado Chino", comentó el entrevistado, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay.Según el entrevistado en este escenario, Uruguay tiene el gran desafío de "convencer" a China de empezar las negociaciones del tratado de Libre Comercio.Según un informe del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, en 2022 las exportaciones de Brasil a los socios del Mercosur significaron el 6,9%, la mitad de máximo alcanzado en 2007.En cuanto a importaciones, el porcentaje fue de 7,1 mientras que el pico se registró en 2003 con 14,4%.El peso del comercio intrabloque es un reflejo de la falta de discusión sobre temas de fondo, según el doctor en relaciones internacionales y director del Instituto, Ignacio Bartesaghi.El entrevistado catalogó el Mercosur como "estancado" ya que "no logró implementar una unión aduanera donde exista libre circulación, tampoco ser un mercado común donde circule el capital y las personas, y no logró avances sustanciales en servicios".A esto se suma que aún existen barreras no arancelarias que afectan el intercambio comercial."Lo peor es que no logró una de las grandes promesas: ser una plataforma para insertarse al mundo. No cerramos acuerdos comerciales con el mundo".Esto se evidencia en la participación del Mercosur en las exportaciones globales: de acuerdo a una estadística elaborada por el entrevistado, en 1991 era de 1,3% y en 2022 de 1,8%.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

