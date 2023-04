El G7 insta a Pyongyang a firmar y ratificar Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares

https://sputniknews.lat/20230417/el-g7-insta-a-pyongyang-a-firmar-y-ratificar-tratado-de-prohibicion-de-ensayos-nucleares-1138242392.html

TOKIO (Sputnik) — El Grupo de los Siete (G7) pidió a Corea del Norte que renuncie a nuevas pruebas nucleares y firme y ratifique el Tratado de Prohibición... 17.04.2023, Sputnik Mundo

Los países del G7 también hacen un llamamiento a que Corea del Norte "no realice más ensayos nucleares" y "firme y ratifique el Tratado y cumpla con las disposiciones pertinentes de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU". Los miembros del Grupo lamentaron que las autoridades norcoreanas "no hayan tomado ninguna medida concreta" para la desnuclearización del país, así como para renunciar a las armas nucleares u otras armas de destrucción masiva."El G7 insta encarecidamente a Corea del Norte a detener cualquier escalada en materia de átomo o misiles balísticos, cumplir con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También pedimos a Corea del Norte que acepte las reiteradas ofertas de diálogo realizadas por las partes implicadas, en particular Japón, EEUU y Corea del Sur", señala la declaración.Además, el grupo llamó a repatriar a todos los trabajadores norcoreanos que obtienen ingresos en el territorio de los Estados miembros de la ONU y a no conceder permisos de trabajo a ciudadanos de esta nación asiática en su territorio.En septiembre de 2022, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, reiteró su disposición a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sin condiciones previas, pero eso nunca sucedió.A finales de pasado diciembre, el líder norcoreano, Kim Jong-un, exhortó a incrementar de manera exponencial el número de ojivas nucleares del país, desarrollar nuevos misiles balísticos intercontinentales y poner en órbita lo antes posible un satélite militar para recolección de inteligencia. Declaró que en una situación en la que Corea del Sur se ha convertido en un "enemigo evidente", la producción en masa de armas nucleares tácticas es importante y necesaria.

