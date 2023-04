https://sputniknews.lat/20230418/como-logra-venezuela-sobrevivir-al-bloqueo-impuesto-por-eeuu-1138317658.html

¿Cómo logra Venezuela sobrevivir al bloqueo impuesto por EEUU?

¿Cómo logra Venezuela sobrevivir al bloqueo impuesto por EEUU?

A 10 años de la asunción de Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano, entrevistamos a William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela.

El 14 de abril de 2013 se concretó la primera victoria en las urnas de Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela, tras la muerte del expresidente Hugo Chávez.El mandatario electo se impuso por poco más de 200.000 votos ante el entonces candidato opositor Henrique Capriles Radonski.La década de su mandato está marcada por una crisis económica e hiperinflación como consecuencia del bloqueo y las sanciones aplicadas por Washington a Caracas, según declaraciones del propio presidente venezolano."Tenemos paz política que es fundamental, pero necesitamos paz económica y no va a concretarse con las sanciones impuestas por EEUU", dijo a Telescopio el venezolano William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela.El entrevistado agregó que "no habrá elecciones libres si las medidas coercitivas se mantienen".Luego de un primer periodo, Maduro fue reelegido en las elecciones de 2018. Este resultado no fue reconocido por EEUU, gobernado por entonces por Donald Trump (2017-2021), quien impulsó la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019.El Ejecutivo de Maduro calificó los hechos como un intento de golpe de Estado por parte de Washington. Y en diciembre de 2022, un sector opositor terminó con los intentos de Guaidó al considerar que su figura se había debilitado y no contaba con apoyos internos.En los últimos meses, Venezuela ha recuperado las relaciones diplomáticas con Colombia y Brasil, tras las asunciones de los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente.El protagonismo de Caracas en la escena internacional también mejora de la mano de importantes desafíos económicos y mayor estabilidad política interna."Venezuela no agrede a EEUU. Sin embargo, recibe agresiones de la Casa Blanca y del Grupo de Lima. La postura de Caracas es de diálogo y de paz", señaló el venezolano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

2023

