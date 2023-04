https://sputniknews.lat/20230418/iran-amenaza-con-destruir-tel-aviv-y-haifa-en-caso-de-acciones-hostiles-de-israel-1138312180.html

Irán amenaza con destruir Tel Aviv y Haifa en caso de acciones hostiles de Israel

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, amenazó con arrasar Tel Aviv y Haifa, mientras Israel celebra el Día del Recuerdo del Holocausto... 18.04.2023, Sputnik Mundo

internacional

israel

ibrahim raisi

irán

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

Los comentarios de Raisi se produjeron cuando el país celebraba su Día del Ejército con aviones de combate y helicópteros sobrevolando Teherán y submarinos navegando por sus aguas, durante una ceremonia transmitida en vivo por la televisión estatal. Al hablar en la ceremonia, Raisi amenazó a Israel, sospechoso de haber llevado a cabo una serie de ataques contra sitios nucleares y militares de Irán desde que no rige más su acuerdo con las potencias mundiales. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablando en una ceremonia nacional en el Día del Recuerdo del Holocausto, comparó al Irán de hoy con la Alemania nazi como una entidad que representa una amenaza existencial para el pueblo judío, retomando un tema de sus discursos anteriores en la misma ocasión. Netanyahu dijo que las llamadas a exterminar al pueblo judío no han cesado y hoy provienen de Irán. Hizo hincapié en que las victorias pasadas no garantizan victorias futuras y dijo que Israel debe poder "defenderse por sí mismo contra cualquier enemigo, cualquier amenaza". Entre los asistentes se encontraba Reza Pahlavi, el hijo del último sha persa quien, respaldado por Occidente, gobernó Irán y fue derrocado en la Revolución Islámica. Pahlavi se encuentra visitando Israel.

israel

irán

