https://sputniknews.lat/20230418/macron-reconoce-que-su-reforma-de-pensiones-genera-colera-pero-no-da-marcha-atras-1138265974.html

Macron reconoce que su reforma de pensiones genera "cólera", pero no da marcha atrás | Videos

Macron reconoce que su reforma de pensiones genera "cólera", pero no da marcha atrás | Videos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que ha escuchado las reacciones iracundas y coléricas que ha despertado su reforma al sistema de pensiones... 18.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-18T02:35+0000

2023-04-18T02:35+0000

2023-04-18T02:57+0000

internacional

emmanuel macron

política

francia

📰 protestas en francia contra la reforma de pensiones

pensiones

reforma de pensiones

marine le pen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/08/1137899942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f298cdd8c1266c021258f2be053da83.jpg

En un mensaje al pueblo francés transmitido la tarde de este 17 de abril, Macron dijo estar decepcionado de que su reforma no obtuviera el consenso de todos los sectores de Francia. Sin embargo, fue claro al afirmar que no dará un paso atrás en esta nueva medida que ha provocado protestas en todo el país. "¿Se ha aceptado esta reforma? Obviamente no. Y a pesar de meses de consultas, no se pudo encontrar un consenso y lo lamento", comentó el presidente francés. "Nadie, especialmente yo, puede permanecer sordo a esta demanda de justicia social y de renovación de nuestra vida democrática", agregó el mandatario en un mensaje pronunciado desde el Palacio del Elíseo.El jefe de Estado dijo que su país está ante "100 días de apaciguamiento, unidad, ambición y acción al servicio de Francia", ya que el próximo 14 de julio se hará una primera evaluación sobre el proyecto."La respuesta no puede estar ni en la rigidez ni en el extremismo", mencionó el presidente, y agregó que su "puerta siempre estará abierta" para los sindicatos que no están de acuerdo con esta nueva política laboral. La reforma de las pensiones eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, una medida a la que se opone gran parte de la población francesa. Las autoridades planean retrasar la edad de jubilación de forma gradual: tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023 hasta alcanzar los 64 años en 2030.Presentado en enero pasado, el plan gubernamental detonó una oleada de protestas que no cesan hasta el día de hoy.El líder francés promulgó el proyecto de ley el 15 de abril, al día siguiente de su aprobación por el Consejo Constitucional de Francia.Líderes de oposición y dirigentes de los sindicatos cuestionaron el mensaje y aseguraron que continuarán las movilizaciones contra la reforma.Este consejo avaló el procedimiento legislativo con el que se aprobó la reforma sin la necesidad de un voto en el pleno de la Asamblea Nacional.Marine Le Pen, lideresa del partido opositor Agrupación Nacional y partidaria de la ultraderecha, criticó a Macron por "darle la espalda" a la clase trabajadora e "ignorar su sufrimiento". La próxima movilización masiva contra la reforma está prevista para el próximo 1 de mayo.

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, política, francia, 📰 protestas en francia contra la reforma de pensiones, pensiones, reforma de pensiones, marine le pen