Moscú critica a Moldavia por prohibir la entrada al dirigente de la república de Tartaristán

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de Moldavia de prohibir la entrada en su territorio al presidente de la república rusa de Tartaristán, Rustam Minnijánov, es otro... 18.04.2023, Sputnik Mundo

"Consideramos la decisión de las autoridades moldavas como otro paso inamistoso no solo contra Tartaristán y [la región autónoma moldava de] Gagauzia, sino también contra Rusia. [La medida] busca socavar la interacción tradicionalmente estrecha entre regiones de nuestros países (...) Llamamos al Chisinau oficial a escuchar los intereses de sus propios ciudadanos y no obstaculizar el desarrollo de los contactos humanos y vínculos interregionales con Rusia", dijo Zajárova. Este 17 de abril, en la región autónoma de Gagauzia, ubicada en el sur de Moldavia, se celebró el Congreso Internacional de Diplomacia Popular 'La amistad de los pueblos'.Minnijánov, junto con el director del mayor consorcio industrial y de inversión de la república de Tartaristán, Ak Bars, Iván Yegorov, debían participar en el evento por invitación del líder del movimiento Unión Popular de Gagauzia, Víktor Petrov, y el miembro del Parlamento moldavo, Alexandr Sujodolski. Según el dirigente de Tartaristán, ni él ni Yegorov pudieron entrar en el país debido a que fueron declarados personas no gratas.

