"Un panorama desolador": el coste de los alimentos básicos en el Reino Unido sube hasta un 80%

"Un panorama desolador": el coste de los alimentos básicos en el Reino Unido sube hasta un 80%

La crisis del coste de la vida en el Reino Unido sigue ganando impulso, ya que los alimentos básicos son ahora hasta un 80% más caros que en el 2022

La organización progresista que defiende los intereses de los consumidores Consumer Watchdog analizó cómo varió recientemente el coste de una cesta de la compra de productos básicos de uso cotidiano, como queso cheddar, pan blanco en rebanadas, salchichas de cerdo, patatas blancas y avena, en los supermercados como Aldi, Asda, Lidl, Morrisons, Ocado, Sainsbury's, Tesco y Waitrose.Así, los precios del queso cheddar subieron una media del 28,3% en estos grandes supermercados en comparación con el 2022. En el caso de un queso en particular, el cheddar maduro galés dragón de 180 g en Asda, las ventas aumentaron un 80% interanual. El valor de este alimento pasó de 1 libra (1,24 dólares) en los tres meses anteriores a finales de marzo del 2022 a 1,80 libras (2,23 dólares) en el mismo periodo del 2023.La subida de los precios de otros productos en comparación con el 2022:Los supermercados "pueden hacer más para ayudar" a las personasEn consecuencia, el seguimiento realizado por la marca comercial británica Which?, que promueve la elección informada del consumidor, mostró que incluso los artículos económicos de marca propia en los supermercados en cuestión, aunque se supone que son los más baratos, pronto podrían estar fuera del alcance de las personas que ya luchan por llegar a fin de mes.A raíz del análisis, desde Which? pidieron a los principales supermercados que garanticen una mayor disponibilidad de alimentos de la gama económica. Agregó que aunque toda la cadena alimentaria influye en los precios, los supermercados pueden hacer más para ayudar a las personas con dificultades, por ejemplo, garantizar que todo el mundo tenga fácil acceso a alimentos básicos de bajo coste en la tienda más cercana, especialmente en las zonas donde los ciudadanos están más necesitados.En febrero, los precios al consumo en el Reino Unido subieron un 10,4% interanual y la inflación de los alimentos llegó a un nuevo máximo del 17,1%.En el Reino Unido, el encarecimiento de la vida comenzó en 2021, cuando, ante la pandemia de COVID-19, los precios de muchos productos de primera necesidad empezaron a subir más deprisa que los ingresos familiares. La subida de los precios de la energía y el aumento vertiginoso de la inflación de dos dígitos en todo el país también se debieron en parte a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, que se cuentan entre los principales factores causantes de la crisis. Esta sombría situación ha afectado a millones de hogares, sobre todo a familias vulnerables que luchan por sobrevivir con presupuestos ajustados.

