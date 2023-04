https://sputniknews.lat/20230419/la-exposicion-de-fotos-ganadoras-del-concurso-andrei-stenin-se-inaugura-en-argentina-1138341243.html

La exposición de fotos ganadoras del Concurso Andréi Stenin se inaugura en Argentina

A partir del 17 de abril, se puede ver más de 20 obras ganadoras del Concurso Andréi Stenin 2022 en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni de la ciudad de San... 19.04.2023, Sputnik Mundo

américa latina

concurso internacional de periodismo fotográfico andréi stenin

andréi stenin

argentina

rusia

🎭 arte y cultura

La exposición estará disponible para el público en la Biblioteca Popular hasta el 23 de abril inclusive. Además, hasta principios de mayo, se podrá ver la exposición en la Universidad Nacional de San Juan en las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía.La exposición en Argentina se inauguró con apoyo de los socios del concurso, el portal Ahora San Juan y la fundación Ideas que promueve la igualdad. La entrada a la exposición es gratuita.Entre las obras expuestas están las fotografías individuales y series de reporteros de India, Rusia, Italia, Guatemala, Irán y otros países. En la historia del concurso es la quinta llegada a Argentina: tres veces las obras ganadoras se expusieron en la capital del país, Buenos Aires, así como en el Senado de la provincia de La Plata.Felicitando a los invitados y participantes en la ceremonia de inauguración, Manuel Giménez, presidente de la Federación Universitaria de San Juan, declaró: "Para nosotros como estudiantes es una enorme alegría poder participar de esta exposición de fotos premiadas internacionalmente y que sea en un barrio en Rawson, en una biblioteca popular para nosotros es fundamental, ya que estas cuestiones artísticas, de embellecimiento de lo espiritual, de lo que hace bien como persona es fantástico. Estamos participando porque lo vamos a poder transmitir, llevar y exponer en la Universidad Nacional de San Juan. Nuestra idea es que los estudiantes además de formarse académicamente, tengan acceso a actividades artísticas y culturales que enriquecen desde otras perspectivas".Daniela Albarez, jefa de Redacción Ahora San Juan: "El objetivo del Fotoperiodismo es retratar un momento, un acontecimiento y determinados personajes, creo que estás obras van más allá de eso, logran transmitir emociones y nos trasladan a los lugares más remotos del mundo, llevándonos a un disfrute artistico. La fotografía convertida en arte y ese arte como reflejo de diferentes culturas. Es fundamental para nosotros como medio ayudar a fomentar, transmitir y preservar este arte con vigencia atemporal".Maite Peluffo, presidenta de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni: "Las exposiciones actúan como catalizadores entre el arte y las ideas del público. Para mí como directora de este espacio es una gran alegría poder exhibir las obras y hacer de un acontecimiento artístico algo relevante y accesible para todo el público que asiste a la Biblioteca"Jorge Lorenzo, presidente de la Fundación FIPPE: "La equidad entre los países y las culturas es reconocernos como diferentes y respetarnos como iguales. Esta muestra, que traemos con mucho orgullo, nos trae pinceladas de diferentes partes del mundo que nos dicen que hay muchas miradas en un planeta multicultural y multipolar. Es aire fresco, vida llena de colores, frente a al mandato gris de quienes dictan una hegemónica cultural única para el planeta".Nicolás Mercado, fotografo independiente desde hace 20 años: “Me parecen increíbles todas las fotos, en ellas no solo ves planteadas una situación o un momento, sino también una sensación y eso me parece que es el trabajo más difícil de un fotógrafo y en estás se logra todo eso.”La gira del concurso que se ha convertido en una tradición comenzó en Moscú en octubre de 2022. Antes de la exposición en San Juan, las obras ganadoras se presentaron en Pretoria (Sudáfrica), Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), Envigado (Colombia), Kinsasa (República Democrática del Congo) y Yakarta (Indonesia).La admisión de obras para el Concurso de 2023 finalizó en Moscú el pasado 28 de febrero. El jurado internacional comenzará a trabajar en abril, la lista de los finalistas del concurso se publicará a mediados de junio en el sitio web del certamen en ruso e inglés.La información sobre el ConcursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya, matriz de Sputnik, con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas quienes centran la atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Los socios mediáticos principales del Concurso son VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) Rusia), el portal SMOTRIM (Rusia ), la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura (Rusia), la cadena de televisión Moskva 24 (Rusia).Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik (Internacional), la cadena de televisión y la web RT (Internacional), el grupo mediático Independent Media (África del Sur), la agencia de noticias ANA (África del Sur), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal del periódico China Daily (China), el portal de The Paper (China), la red mediática Al Mayadeen (Líbano).El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de los Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal RussianPhoto (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).

argentina

concurso internacional de periodismo fotográfico andréi stenin, andréi stenin, argentina, rusia, 🎭 arte y cultura