Moscú lamenta el enfoque hostil de Seúl sobre la crisis ucraniana

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia lamenta la posición hostil de Corea del Sur sobre los acontecimientos en Ucrania, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov... 19.04.2023, Sputnik Mundo

Más temprano, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo en una entrevista a Reuters, que no excluye la posibilidad de brindarle a Kiev ayuda militar si la situación en Ucrania se agrava de una manera que "la comunidad internacional no pueda tolerar". El representante del Kremlin agregó que "no hay nada nuevo en eso" y destacó que "se intentará involucrar en ese conflicto a cada vez más países". Por otra parte, la Embajada rusa en Corea del Sur aseguró en su canal de Telegram que la decisión de Seúl de suministrar armas letales a Kiev destruiría las relaciones ruso-coreanas, y afectaría la cooperación entre los dos países sobre la situación de seguridad en la península de Corea. La misión diplomática subrayó que Rusia está siguiendo la posición del Gobierno de Corea del Sur respecto al conflicto, y advirtió de las posibles consecuencias. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev luego de que ambos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado de ese mismo año. Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

