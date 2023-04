https://sputniknews.lat/20230419/venezuela-reduce-su-dependencia-de-eeuu-gracias-a-los-acuerdos-que-tiene-con-moscu-1138380996.html

Venezuela reduce su dependencia de EEUU gracias a los acuerdos que tiene con Moscú

"Tenemos más de 300 acuerdos de cooperación vigentes y eso hay que traducirlos en hechos concretos que significarían para nosotros una menor dependencia de las decisiones que tomen los Estados Unidos, y de los ataques hacia nuestra economía", expresó el también integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, de visita en Caracas en el marco de una gira latinoamericana, aseguró el 18 de abril que Moscú hará todo lo posible para que el desarrollo económico de Venezuela no dependa de Washington y sus aliados occidentales.Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil anunció que Caracas y Moscú avanzarán en la cooperación energética, financiera, comercial y de interconexión aérea y marítima.Faría, quien también preside la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, agregó que el avance en los acuerdos dejaría a Venezuela en una posición de menor vulnerabilidad frente a los ataques del Gobierno estadounidense.A juicio del legislador, en el área petrolera y gasífera hay un importante espacio de cooperación para su país, el cual les permitiría tener una industria con una menor dependencia de la tecnología de Estados Unidos. No obstante, el diputado subrayó que "no solamente se trata de gas y petróleo". De cara al futuro, el Gobierno de Nicolás Maduro procura diversificar su economía y, para ello, Rusia también juega un rol importante. En ese sentido, Lavrov y Gil evaluaron en Caracas incrementar la importación y la exportación de alimentos Sistema de pagos MirEl canciller venezolano informó que ambos países avanzan en la aplicación del sistema de pagos Mir, creado por Moscú para evitar bloqueos de transferencias por sanciones y por el cual se puede acceder a cuentas personales en bancos rusos a través de red de cajeros automáticos o por Internet. El diputado detalló que, a raíz de las sanciones, Venezuela no tiene posibilidad de utilizar los medios financieros internacionales, y explicó que eso tiene "terribles consecuencias" comerciales y económicas para el país. En ese sentido, el integrante del PSUV consideró que es necesario imprimirle un mayor dinamismo al proceso. De acuerdo con el legislador, la implementación de sistema Mir abre un abanico de oportunidades que garantiza relaciones financieras y monetarias estables, donde los países no dependan, entre otras cosas, de un fundamento tecnológico manejado a discreción de Washington. Mir ("mundo", en ruso) es un sistema de pagos ideado en 2014, cuando Rusia se enfrentó por primera vez a una ola de sanciones en relación con la incorporación de la península de Crimea al país euroasiático. La necesidad de independizarse de los sistemas de pago occidentales cobró impulso en Rusia en 2022, después de que Visa y Mastercard suspendieran sus servicios en suelo ruso en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania y la desconexión parcial de Moscú del sistema SWIFT. SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

