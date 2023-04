https://sputniknews.lat/20230420/la-mala-racha-del-transporte-aereo-llega-a-su-fin-la-era-de-los-vuelos-baratos-en-europa-1138355182.html

La mala racha del transporte aéreo: ¿llega a su fin la era de los vuelos baratos en Europa?

2023-04-20

Así, los boletos para la temporada alta entre el Reino Unido y el continente europeo son actualmente un tercio más caro que en el 2022, señala Bloomberg, citando los datos del buscador de viajes Kayak. Esto se debe a las políticas de descarbonización que llevan a normas climáticas cada vez más estrictas.En particular, se destacan dos grandes cambios en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) de la Unión Europea. Actualmente, las aerolíneas tienen derechos de emisión que les permiten emitir una determinada cantidad de gases a la atmósfera en vuelos con origen o destino en la UE, el Reino Unido y Suiza. Por el momento, las compañías obtienen gratuitamente la mitad de esos derechos. Sin embargo, esta orden solo permanecerá en vigor hasta 2026. Cabe destacar que a partir de 2024 el número de derechos gratuitos disminuirá, así que las compañías pagarán más. Esto duplicará sus costes de carbono en solo tres años, enfatiza Lara Williams, autora de la publicación.El precio para un crédito de carbono ya superó en febrero los 100 euros (111 dólares), mientras en enero la cifra se situaba en unos 80 euros (88 dólares). Cabe destacar que a inicios de 2021 el precio era de unos 35 euros (38 dólares).La autora de Bloomberg cita un informe de Alex Irving, analista de transporte europeo, quien estima que las compañías gastarán unos 5.000 millones de euros en 2027 debido a estos cambios en los precios.Aparte de eso, los países europeos tienen como objetivo la neutralidad climática para el año 2050. Hasta el momento, la aviación es un sector bastante contaminante, ya que los aviones son responsables del 2,5% de las emisiones mundiales de CO2. Sin embargo, un informe de los grupos de investigación SEO Amsterdam Economics y el Real Centro Aeroespacial de los Países Bajos, cifra en unos 820.000 millones de euros (unos 899.000 de dólares) el coste de alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050.Ambos informes coinciden que el sector no podrá absorber estos costes por sí mismo. Solo el recrudecimiento de las normas de RCDE UE llevarían a las seis mayores aerolíneas —Ryanair Holdings Plc, EasyJet Plc, Wizz Air Holdings Plc, Vueling, Eurowings y Transavia— a reducir sus ganancias en un 77%. De ahí que las empresas se verán obligadas a subir los precios, lo que significa una inevitable disminución de la demanda.Reducir el número de vuelos es la forma más fácil de recortar las emisiones de carbono. El informe del sector de la aviación de los Países Bajos calcula que, en el 2050, el descenso de la demanda derivado del aumento de los precios para pagar el combustible sostenible de los aviones reduciría las emisiones en un 12%.Aun así, eso significa que los viajes por el mundo serán menos accesible a millones de personas, señala Williams. Como ejemplo, la autora muestra la situación en el Reino Unido, donde el 10% con mayores ingresos gasta mucha más energía en volar que el 20% de los más pobres. Por lo tanto, la introducción de una tasa para los pasajeros frecuentes, como ofrecieron los activistas climáticos, podría ayudar a cambiar esa desigualdad y obtener una financiación para descarbonizar el sector, aunque sería extremadamente difícil de aplicar.Las nuevas tecnologías en el sector aeronáutico, que podrían favorecer la descarbonización de la aviación —como los aviones eléctricos o de hidrógeno—, aún no están listas para ser aplicadas. Así, los siguientes años para la aviación serán caros y difíciles, concluye Williams.

