Moscú insta a EEUU a emitir visados a sus diplomáticos y periodistas para asistir a la ONU

Moscú insta a EEUU a emitir visados a sus diplomáticos y periodistas para asistir a la ONU

"Instamos nuevamente a Washington a dejar de crear barreras artificiales y exigimos que emita de inmediato los visados", subrayó el embajador en un comunicado. Las autoridades estadounidenses no entregan hasta la fecha los visados a varios diplomáticos y periodistas rusos que tenían previsto asistir a las actividades del Consejo de Seguridad de la ONU.Al referirse al caso de los periodistas que hasta el momento no recibían los visados, Antónov enfatizó que eso prueba los dobles estándares de Estados Unidos. "Las autoridades estadounidenses están dispuestas a respetar los principios declarados de la libertad de expresión y de prensa solo si esto no contradice sus intereses coyunturales", denunció.Antónov llamó la atención de la sociedad civil estadounidense al comportamiento de su Gobierno, que incumple sus compromisos internacionales elementales y las normas básicas de la diplomacia.

