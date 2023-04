https://sputniknews.lat/20230421/imprudente-y-por-la-puerta-trasera-un-diputado-critica-el-mensaje-de-zelenski-en-mexico-1138439684.html

"Imprudente y por la puerta trasera": un diputado critica el mensaje de Zelenski en México

La oposición política en México introdujo "por la puerta de atrás" al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien ofreció un videomensaje en la Cámara de... 21.04.2023, Sputnik Mundo

El mensaje ofrecido por el mandatario ucraniano tuvo lugar en un salón adjunto de la Cámara Baja y no en el Pleno, precisamente por falta de consenso político.De acuerdo con Noroña, los diputados del PAN (derecha) y MC (centro) no contaban con el respaldo de la mayoría de los diputados ni "avisaron a nadie" de dicha invitación. De hecho, la sociedad mexicana se enteró un día antes por una filtración de la agencia británica Reuters. La Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de decisión de la Cámara de Diputados de México, emitió un comunicado en el que se deslindó de la conferencia de Zelenski. "No se trata de un mensaje al Congreso mexicano, sino un foro de un grupo de amistad, y es a título personal todas las expresiones que ahí se señalen", explicó.La Junta también aclaró que la reunión ordinaria del Grupo de Amistad México–Ucrania "no representa la posición consensuada" de la Cámara de Diputados.Más tarde, en una participación en el Pleno, Fernández Noroña dijo que había un acuerdo previo de que la posición institucional de la Cámara consistía en no respaldar a ninguna de las partes del conflicto en Ucrania. A pesar de ello, acusó, el presidente de la Cámara, el diputado panista Santiago Creel, acudió a la conferencia con Zelenski, donde mencionó que lo recibía como presidente de la Cámara de Diputados y, además, habló a nombre del Estado mexicano, cuando el único representante de este es el presidente Andrés Manuel López Obrador."Y tomándose atribuciones que no le corresponden, dijo que la posición oficial del Estado mexicano era la condena enérgica a la invasión de Rusia y el cese de las operaciones militares [de Moscú]", criticó Fernández Noroña. "Es un hecho gravísimo la del diputado, reiterando en una actitud facciosa, irresponsable, incorrecta y, por lo tanto, quiero que se promueva la destitución del diputado Santiago Creel de la presidencia de la Cámara de Diputados", afirmó el legislador petista."¿Un Grupo de Amistad tiene facultades para invitar a un jefe de Estado a la Cámara? ¿Sin avisarle a nadie? ¿A ningún órgano de gobierno? ¿De qué sirve la Junta de Coordinación Política? ¿Está pintada? Yo estoy indignado", dijo el legislador del partido del Trabajo (PT)."¿Es prudente que un Grupo de Amistad invite a un jefe de Estado que, además, es de un país que está en guerra con otro país? Si cada quien va a hacer lo que le dé la gana, ¿para qué tenemos la Junta?", añadió."Porque si hoy viene Zelenski, por la puerta trasera, mañana viene [Nicolás] Maduro y pasado mañana [Miguel] Díaz-Canel, y la Autoridad Palestina, y la República Saharaui, y podemos ampliar la lista", señaló el legislador.

volodímir zelenski, gerardo fernández noroña, ucrania, méxico, cámara de diputados, partido acción nacional (pan), rusia, partido del trabajo (pt)