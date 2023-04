La base antártica argentina Brown, un destino turístico muy visitado

https://sputniknews.lat/20230421/la-base-antartica-argentina-brown-un-destino-turistico-muy-visitado-1138414369.html

Ubicada en la península Sanavirón, en la bahía Puerto Paraíso, la base antártica Brown, una estación de investigación que pertenece a Argentina, se ha... 21.04.2023, Sputnik Mundo

La estación científica argentina en la Antártida, dedicada a investigaciones sobre la biodiversidad, despierta el interés de los turistas. Verano tras verano, decenas de personas llegan al lugar en cruceros que ofrecen viajes a la Antártida como una instancia "de descubrimiento y aprendizaje".La base está ubicada en la península Sanavirón de la bahía Paraíso, al lado de una elevación de tierra denominada Punta Proa. Su ubicación es estratégica, debido a que está protegida de las mareas y de los fuertes vientos, por las islas y cerros nevados que rodean el lugar, respectivamente, según consignó Télam.La estación científica fue fundada en 1951 por la Armada Argentina y actualmente es administrada por la Dirección Nacional del Antártico, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Toma su nombre del almirante Guillermo Brown, quien fue comandante de las fuerzas navales argentinas durante la guerra de la Independencia Argentina (1810-1825).En la estación se llevan adelante investigaciones centradas en la oceanografía, geología, ictiología, entre otros campos. Además, se monitorea a los pingüinos de dos pingüineras cercanas.El personal de la estación Brown en ocasiones ofrece charlas a los turistas, aunque no acuerda visitas formales. Los turistas son recibidos en tanto se hayan completado las tareas de investigación y logísticas que el personal de la base tiene programadas para el día.La jefa de la estación y licenciada en Turismo, Astrid Záfiro, contó al medio argentino que la base Brown es uno de los diez puntos de la Península Antártica más visitados por turistas.Sin embargo, Argentina busca regular la actividad, en el marco del Tratado Antártico, un acuerdo internacional firmado en 1959 inicialmente por 12 países entre los que se encuentran Argentina y Chile que prioriza la actividad científica en el continente blanco.Actualmente, "no pueden desembarcar pasajeros a bordo de barcos que transportan más de 500 personas", explicó Záfiro que agregó que solo se permite la visita a Brown de un barco a la vez y nunca se reciben más de tres embarcaciones al día. El horario también está restringido, puesto que los visitantes pueden desembarcar únicamente entre las 7 y las 19 horas.De acuerdo a Záfiro, lo más habitual es que reciban "buques pequeños que ofrecen servicios de alta categoría" de entre 120 y 240 pasajeros.Para Záfiro, Brown "es un punto deseado de desembarco para los turistas porque está sobre el continente antártico y no en una isla y entonces se pisa continente y además tiene un gran punto panorámico en la cima del cerro que es muy apreciado por todos los operadores turísticos".A su vez, destacó que la zona "favorece mucho a los operadores turísticos que pueden ofrecer distintas actividades como caminatas, navegaciones en botes o kayaks, o subir al cerro que está junto a la base".

