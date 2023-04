https://sputniknews.lat/20230421/la-visita-de-petro-a-eeuu-deja-mal-sabor-de-boca-en-washington-1138481967.html

La visita de Petro a EEUU deja mal sabor de boca en Washington

La visita de Petro a EEUU deja mal sabor de boca en Washington

En su visita a Washington, presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó a más de uno con un mal sabor de boca debido a sus posturas políticas.

El senador de origen cubano, por el estado de Florida Marco Rubio, lanzó ataques por medio de su cuenta de Twitter en contra de Petro, afirmando que "llega a EEUU como un agente del caos". La congresista cubano-estadounidense, María Elvira Salazar también criticó al líder colombiano, tras reunirse con él, al afirmar que Petro "divaga para no decir nada y eso es lo que hacen los socialistas".El disgusto de los legisladores se debió el discurso que realizó Petro frente a la Organización de Estados Americanos [OEA], en donde instó a que se reintegre a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la necesidad de que la OEA entable un diálogo con Cuba.Asimismo, Petro volvió a dejar claro que las armas rusas en poder de Colombia no serán entregadas a Ucrania. El presidente mencionó que Colombia cuenta en su mayoría con helicópteros rusos: "Mi posición sobre esas armas, hoy en el poder del Estado colombiano, es que no van a la guerra. Ni van a Rusia ni van a Ucrania", dijo.El comunicador social y magíster en Negociaciones Económicas John Alexander Lastra, comentó al respecto que Colombia y Venezuela tienen lazos históricos y comerciales muy importantes, por lo que Petro entiende eso y apoya al dialogo interno del país. "Petro entiende que es importante para la región y para la misma Colombia, que Venezuela logre unos acuerdos internos", afirmó Lastra.Asimismo, expresó: "Creo que hace muy buena la labor Gustavo Petro respetando el derecho internacional, la Carta Magna de las Naciones Unidas de que se levanten las sanciones".

