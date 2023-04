https://sputniknews.lat/20230423/rusia-colabora-con-arabia-saudita-en-la-busqueda-del-buque-desaparecido-en-el-mar-rojo-1138538307.html

Rusia está en contacto con Arabia Saudita por un barco desaparecido con rusos

Moscú está en contacto con las autoridades sauditas en relación con la embarcación de recreo 30 minutes, desaparecida frente a las costas de Arabia Saudita... 23.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-23T18:14+0000

2023-04-23T18:14+0000

2023-04-23T18:52+0000

Anteriormente, la esposa del capitán del 30 minutes, cuya tripulación está formada por tres rusos, Nadezhda Rasina, afirmó a Sputnik que el buque había desaparecido en el mar Rojo y que su búsqueda sigue retrasada. Rasina explicó que la embarcación zarpó a principios de esta semana del puerto de la ciudad de Jizán, ubicada en el suroeste de Arabia Saudí, y se esperaba su llegada a Yibuti el 19 de abril, "pero no llegaron allí".Según ella, el propietario del yate ha emitido una señal de SOS. De acuerdo con su información, Arabia Saudita prestará ayuda en la búsqueda de la embarcación, pero "de hecho no hay helicópteros, ni tampoco imágenes por satélite"."Todo está tardando mucho, aparentemente por algún tipo de papeleo burocrático, empezamos a buscarlos y reportarlos como desaparecidos el jueves [el 20 de abril] por la mañana, el viernes [el 21 de abril] empezamos a buscar muy activamente y ahora es domingo [el 23 de abril] (…) En esos casos, la velocidad es importante. No se debe perder ni una sola hora", recalcó.

