Hungría descarta sanciones contra la energía atómica rusa

El canciller de Lituania, Gabrielius Landsbergis, propuso imponer, por etapas, sanciones contra la corporación estatal rusa Rosatom o contra la energía nuclear rusa, previendo posponerlas por dos años para que se cumplan los contratos firmados, en particular, los de construcción de dos nuevos reactores de la central atómica húngara de Paks. "De tomarse una decisión sobre las sanciones en materia nuclear, la garantía de la seguridad energética de un país miembros de la UE, como Hungría, sería imposible en el período posterior. Mis colegas de la región báltica preguntaban si se podían introducir sanciones contra la energía nuclear [de Rusia]. No, no se puede, ni siquiera un poco", afirmó en un videomensaje transmitido en Facebook (red social proscrita por extremista en Rusia). De acuerdo con Szijjarto, cualquiera que desee poner en peligro el abastecimiento de energía de Hungría, se aprovecharía de tal situación. El canciller recordó que el Gobierno alemán no autoriza a la compañía Siemens suministrar equipamiento para la construcción de la central atómica Paks-2, a pesar de que no estar introducidas las sanciones contra la energía atómica rusa. La planta Paks dispone de cuatro reactores VVER-440, con una capacidad total de 2.000 megavatios, y produce la mitad de la electricidad que consume el país. A finales de 2014, Hungría firmó un contrato con la corporación rusa Rosatom, líder mundial en el sector de la energía nuclear, para la construcción de dos reactores VVER-1200, con una potencia total de 2.400 megavatios, lo que sería la segunda etapa de la central de Paks, situada en el centro del país.

