Israel, acusado de atacar posición de Hizbulá en Siria y de tirar folletos amenazantes

TEL AVIV (Sputnik) — El Ejército israelí bombardeó un sitio en el sur de Siria perteneciente a la milicia proiraní Hizbulá, al otro lado de la frontera con los... 24.04.2023, Sputnik Mundo

El ataque de artillería contra un puesto de observación cerca de la ciudad drusa de Hader en la provincia norteña de Quneitra fue informado por Sham FM, una estación de radio siria afiliada al régimen del presidente sirio, Bashar Assad. La agencia de noticias estatal SANA, que a menudo informa sobre ataques atribuidos a Israel, no confirmó de inmediato el ataque. No se reportaron heridos de inmediato. Los clips cortos que circulaban en las redes sociales mostraban lo que parecía ser un proyectil de artillería volando por el cielo nocturno. Si bien el Ejército de Israel por regla general no comenta sobre ataques específicos en Siria, ha admitido haber realizado cientos de incursiones contra grupos respaldados por Irán que intentaban afianzarse en el país durante la última década. "Estamos observando de cerca y conscientes de la cooperación de inteligencia en curso con Hizbulá dentro de las posiciones del ejército sirio en la región, incluso cerca de la frontera con Israel. Su cooperación con Hizbulá le ha traído más daño que beneficio. ¡La cooperación con Hizbulá conduce al daño!" decía el folleto en árabe arrojado en el sur de Siria y atribuido a Israel.El volante también incluía un mapa que marcaba las ciudades de Hader y Quneitra, e imágenes de dos oficiales sirios de alto rango, que presuntamente ayudaban a Hizbulá. Las FDI han acusado repetidamente al Ejército de Assad de ayudar activamente a Hizbulá y le han advertido contra esto, tanto a través de volantes arrojados a lo largo de la frontera como a través de llamamientos públicos abiertos.

