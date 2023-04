"No es factible": la UE y Japón están en contra de prohibir completamente las exportaciones a Rusia

rusia, eeuu, 📈 mercados y finanzas, japón, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, g7, the financial times

Una declaración de los líderes del G7, que se está preparando para su reunión en la ciudad japonesa de Hiroshima en mayo, incluye la promesa de sustituir el actual sistema de sanciones sectoriales contra Rusia por una prohibición total de las exportaciones con varias excepciones, según documentos obtenidos por The Financial Times. Las excepciones se aplicarían a los productos agrícolas, médicos y algunos otros.Sin embargo, representantes de Japón y de países de la UE se pronunciaron en contra de la propuesta estadounidense, según fuentes del FT. Dos funcionarios informaron al medio estadounidense que la oferta fue realizada por Washington en medio de su creciente frustración con el sistema actual, que permite a Rusia seguir importando tecnología occidental.El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, al comentar la posibilidad de una prohibición total de las exportaciones explicó que los bienes necesarios "quizá de mejor calidad", podrían comprarse a países amistosos. Siluánov también señaló que el país hace todo lo posible por producir sus propios productos críticos.El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, advirtió que Moscú rescindiría el acuerdo alimentario si se prohibían totalmente las exportaciones, así como una contraprohibición de las importaciones procedentes de Rusia "en las categorías más sensibles para el G7".Desde el Kremlin afirmaron que las sanciones antirrusas y su posible ampliación golpearían también a la economía global, provocando una crisis económica mundial.Los líderes del G7 se reunirán en Hiroshima el 19 de mayo en una cumbre de tres días que se centrará, entre otras cosas, en la crisis ucraniana.

25.04.2023, Sputnik Mundo

