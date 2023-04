Petro explica por qué Guaidó abandonó Colombia: "No tiene por qué entrar ilegalmente al país"

https://sputniknews.lat/20230425/petro-explica-por-que-guaido-abandono-colombia-no-tiene-por-que-entrar-ilegalmente-al-pais-1138614805.html

"Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene por qué entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EEUU voló hacia ese país", escribió Petro en su cuenta de Twitter.El mandatario colombiano agregó que era evidente que un "sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela".Juan Guaidó viajó el 24 de abril a Colombia para asistir a una cumbre internacional que busca promover el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición política. Solo horas después, la Cancillería colombiana aseguró que el político no estaba invitado al evento. Por esta razón, el político opositor abandonó el país el 24 de abril por la noche. El político opositor venezolano tomó un vuelo comercial rumbo al territorio estadounidense."En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche", confirmó el Ministerio de Exteriores colombiano.

