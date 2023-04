https://sputniknews.lat/20230426/moscu-advierte-que-seria-un-error-desaprovechar-la-oportunidad-de-reanudar-el-paic-1138635598.html

Moscú advierte que sería un error desaprovechar la oportunidad de reanudar el PAIC

ONU (Sputnik) — Sería una equivocación perder ahora la oportunidad de restablecer el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), dijo el ministro de Exteriores... 26.04.2023, Sputnik Mundo

"Creo que es un error dejar pasar la oportunidad de reanudar este pacto, sobre todo cuando se están normalizando los lazos entre los países árabes e Irán. En particular, se restauraron las relaciones [de Irán] con Arabia Saudita, con el apoyo de China", declaró en una rueda de prensa. No obstante, continuó Lavrov, no es de Rusia ni de China ni de Irán de quiénes depende ahora la restauración del pacto nuclear. En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania) sellaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), sacó a EEUU del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC, ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas. Las partes del acuerdo, junto con Washington, iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena. En marzo de 2022, las consultas se estancaron, pero a finales de junio el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones. En agosto, Irán remitió a Borrell su respuesta al texto del proyecto de acuerdo sobre la restauración del PAIC. En la Unión Europea calificaron como "constructiva" la respuesta de Irán y comentaron que están consultando con EEUU los siguientes pasos a emprender.

