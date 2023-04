¿Qué llevó a Gustavo Petro a pedir la renuncia de todo su gabinete?

https://sputniknews.lat/20230426/que-llevo-a-gustavo-petro-a-pedir-la-renuncia-de-todo-su-gabinete-1138678746.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — Colombia amaneció convulsionada luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia a todo su gabinete, poniendo fin a una... 26.04.2023, Sputnik Mundo

Estas son las claves de la crisis: - El detonante fue la confirmación de que los partidos Conservador, Liberal y de La U, que se definen como "gobiernistas" (aliados del gobernante del Pacto Histórico), no respaldan la reforma a la salud impulsada por el presidente y aprobada en un primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - La iniciativa del Ejecutivo pasó entonces gracias al voto a favor de la diputada liberal María Eugenia Lopera, quien contravino así la postura de su partido sobre el tema, y arriesgándose a ser sancionada por su formación. -La reforma de la discordia propone unificar todas las ramas sanitarias, públicas y privadas, con el propósito, sostiene el Gobierno, de que la salud deje de ser "un negocio" y sea "un derecho", tras décadas bajo un sistema gestionado por entidades privadas, que antepone sus intereses a los de sus pacientes. -La reforma busca reducir la brecha social en salud, cerrando el abismo que existe en materia de atención sanitaria entre las grandes ciudades y las zonas rurales y poco pobladas. Asimismo, busca garantizar cobertura universal y eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), intermediarios entre ciudadanía y prestadores de servicio. -Los partidos "gobiernistas" alegan que Petro ha rechazado casi el 70% de las propuestas hechas a la reforma y cuestionan su eficacia: sostienen no resuelve las quejas reiteradas de usuarios y pacientes respecto a la oportunidad en las atenciones. -Asimismo, critican la eliminación de las EPS: para ellos, su reconversión en "gestoras" no soluciona el problema estructural del sistema sanitario. - Antes de que Petro reclamara la renuncia masiva de su gabinete, en febrero pasado cesó a su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien había sido titular de Salud durante el mandato de Juan Manuel Santos (2012-2018) y que ahora criticó el hermetismo del Ejecutivo en el tema. - Aparte del ahora truncado proyecto sobre salud, Petro logró la aprobación de una reforma tributaria e impulsa otra sobre el sistema pensional, cuyo futuro puede quedar en jaque tras el fin de la coalición.

