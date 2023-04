https://sputniknews.lat/20230427/crisis-en-las-tropas-alemanas-la-falta-de-presupuesto-parece-causar-estragos--1138699918.html

¿Crisis en las tropas alemanas? La falta de presupuesto parece causar estragos

¿Crisis en las tropas alemanas? La falta de presupuesto parece causar estragos

Pese a las promesas de su Gobierno, los soldados alemanes han tenido que usar sus propios recursos para solventar la falta de equipo, de acuerdo con una... 27.04.2023, Sputnik Mundo

Desde hace al menos 10 años, los diferentes ministros de Defensa del país europeo han prometido destinar más recursos para la compra de equipo y entrenamiento adecuado de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, la entrega de recursos no se ha materializado.El compromiso más reciente lo hizo el actual canciller, Olaf Scholz, quien en junio de 2022 prometió una inyección de más de 110.000 millones de dólares para subsanar las carencias de la Bundeswehr, ante la denuncia de que sus miembros se han visto obligados incluso a pedir prestado equipo para realizar ejercicios militares.La cadena de televisión NTV registró las carencias en la cadena de suministros militares, entre ellos, la falta de radios de comunicación para los militares, quienes incluso han tenido que usar sus propios recursos para comprar equipos de comunicación, mientras esperan que el Gobierno alemán les devuelva los equipos que se enviaron a reparación.La Marina alemana también ha padecido la falta de recursos. El equipo de la fragata de Hamburgo tuvo que adquirir una impresora 3D para producir los repuestos que les hacían falta, pues consideraron que esta era una opción más viable a esperar una respuesta de Berlín, ya que hasta las piezas más sencillas (como lámparas) tardan meses en llegar.Las carencias de la milicia alemana también se resienten en el sector de telecomunicaciones. Según NVT, los buques alemanes no tienen una conexión adecuada de internet, lo que ha obligado a sus tripulantes a invertir en equipos de comunicación.El descuido de las Fuerzas Armadas de Alemania se ha arrastrado desde Administraciones anteriores a las de Scholz, pues exministros como Christine Lambrecht, Annegret Kramp-Karrenbauer y hasta Ursula von der Leyen han prometido inversiones que no se han materializado.La situación es tan crítica que el actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, reconoció en marzo que Alemania no estaba preparada para responder a un ataque directo debido, precisamente, a la falta de recursos, equipo y personal.

