La prohibición de las corridas de toros vuelve al centro del debate político en Colombia

Un grupo de congresistas no se rinde en la búsqueda de prohibir las corridas de toros, una herencia española considerada por muchos colombianos como una tradición o expresión artística y por otros, como maltrato animal.Bajo la consigna "el toreo es tortura, no es cultura", se presentó un nuevo proyecto de ley que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del ministro de Cultura, Jorge Zorro —uno de los autores del texto— y con el respaldo de 42 congresistas, según confirmó el medio local RCN Radio.La presentación de esta nueva propuesta se da luego de que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes hundiera el proyecto de ley 328 que buscaba la prohibición progresiva de las corridas de toros en Colombia.Dicha propuesta fue archivada el 25 de abril con 11 votos a favor y nueve en contra, de un total de 23 votos. La propuesta debía reunir el apoyo en la comisión para ingresar a la órbita del propio Congreso.La ley 328 había sido impulsada por la senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla. "Perdimos una batalla pero no la guerra", expresó en Twitter y afirmó que no dejará de "luchar porque los derechos de los animales sean reconocidos".Agregó que transitar hacia la paz, uno de los objetivos principales del Gobierno de Gustavo Petro, implica "reconocer a los animales como habitantes merecedores de protección y de atención del Estado".Una de las opositoras al proyecto de ley 328, la representante Ana Rogelia Monsalve consideró que es "irresponsable proponer leyes que prohíban las corridas de toros y corralejas sin planificación adecuada que involucre a las comunidades afectadas".En cuanto al nuevo texto, el ministro Jorge Zorro aseguró que las actividades como las becerradas (corrida con becerros) o las corridas de toros "no se encuentran en armonía con los principios de una cultura de cuidado para la reconciliación con la naturaleza".

